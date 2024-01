Ist Minecraft Legends legendär gescheitert? Weiterentwicklung wird eingestellt.

Die Weiterentwicklung von Minecraft Legends wird eingestellt, wie Mojang mitgeteilt hat.

Das gemeinsam mit Blackbird Interactive entwickelte Action-Strategiespiel erschien im April 2023.

Das Ende kommt früh

"Seit dem Launch haben wir auf das Feedback der Community gehört und eine Reihe von Änderungen und Optimierungen vorgenommen, um das Spiel zu verbessern", heißt es. "Jetzt, wo dies abgeschlossen ist, werden wir uns aus der Entwicklung zurückziehen."

Der letzte neue Inhalt für das Spiel erscheint in diesem Monat in Form einer neuen Lost-Legend-Challenge namens "Snow vs Snouts", zudem könnt ihr euch auf dem Minecraft-Legends-Marketplace einen kostenlosen "Bright-Eyed Hero"-Skin abholen.

"Unsere bestehenden Lost-Legends-Herausforderungen werden weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen, und ihr werdet weiterhin in der Lage sein, die Belohnungen zu ernten, wenn ihr den Sieg erringt. Wir werden den Spielern natürlich weiterhin technischen Support bieten und keine Funktionen oder Features aus dem Spiel entfernen."

"PvP und Koop werden ebenfalls voll funktionsfähig bleiben, sodass ihr weiterhin spielen könnt, egal ob ihr lieber alleine gegen die Piglins antretet oder mit (oder gegen) Freunde kämpft."

Minecraft Legends hat damit eine deutlich kürzere Lebenszeit als das im Mai 2020 veröffentlichte Minecraft Dungeons. Dessen Support endete im September 2023 nach zahlreichen Updates und Erweiterungen.

Minecraft Dungeons zog laut Mojang rund 25 Millionen Spielerinnen und Spieler an. Bei Minecraft Legends dürften es angesichts des kurzen Lebenszyklus nicht annähernd so viele gewesen sein.

"Vielen Dank, dass ihr diese heroische Reise mitgemacht und uns geholfen habt, Minecraft Legends zu dem Spiel zu machen, das es heute ist. Mit der Unterstützung unseres Teams, unserer Partner und der Minecraft-Community werden wir weiterhin die Arten von Spielen erforschen, die uns am Herzen liegen, und neue Erfahrungen in das Minecraft-Universum bringen."