Mortal Kombat 1: Die Geschichte wird wieder ähnlich lang wie in MK11 und X

Mortal Kombat 1 ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen für den Herbst. Am 14. September 2023 könnt ihr auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series loslegen. Kein Wunder also, dass wir uns auf jede noch so kleine Nachricht über das Spiel stürzen. Diesmal geht es um die Geschichte, die im neuen Teil erzählt wird.

Sind sechs Stunden ausreichend?

So wie es aussieht, wird in Mortal Kombat 1 die gesamte Zeitlinie zurückgesetzt und wir dürfen einiges mehr über die Hintergründe erfahren. Wie lange die Geschichte genau dauern soll, hat Mortal Kombat Co-Schöpfer und CCO Ed Boon jetzt verraten.

Similar to MKX-11 — Ed Boon (@noobde) July 27, 2023

Er sagte in den sozialen Medien, dass das Spiel "ähnlich lang wie MKX-11" sein wird. Aber wie lange genau war das nochmal? Schauen wir auf "How Long To Beat" sehen wir, dass die Hauptgeschichte in Mortal Kombat 11 ungefähr sechs Stunden gedauert hat.

Mit all den alten und neuen Charakteren, die schon jetzt feststehen, bleibt abzuwarten, wie NetherRealm die Geschichte und die vielen Beziehungsdynamiken wertvoll in einer so kompakte Hauptgeschichte unterbringen will. Vielleicht durch einige Erweiterungs-Updates, die auch neue Story-Inhalte mitbringen? So ähnlich hat es das Studio ja auch schon mit Mortal Kombat 11 gemacht. Was denkt ihr?