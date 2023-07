Neuer Mortal Kombat 1 Trailer bestätigt Smoke und Rain als spielbare Kämpfer und zeigt ihre brutalsten Moves

Wann immer ein neuer Mortal-Kombat-Trailer erscheint, sind zwei Dinge wahrscheinlich: Erstens: Das Spiel rutscht auf der Haben-wollen-Liste steil nach oben – oder zweitens: Man wendet sich angeekelt ab und fragt sich, wie lange die Gewalteskalation noch so weitergehen soll? Ich – eigentlich eher von der zartbesaiteten Art – lande zu meiner eigenen Verwunderung regelmäßig in ersterem Lager. Und das ist mit dem jüngsten Video zum neuen Brachial-Prügler nicht anders.

Das Quasi-Reboot des ersten Mortal Kombat erscheint bereits am 19. September und stellt in seinem neuesten Trailer zwei alte Bekannte neu vor: Smoke und Rain werden ebenfalls spielbare Charaktere sein. Und was soll ich sagen: Für Figuren, die als Palette-Swap von Sub-Zero respektive Scorpion (und bin ich der Einzige, der nicht sicher ist, ob er ihn nicht mit "k" schreiben müsste?), sind die beiden ganz schön weit gekommen. Und sie sind nicht die einzigen, die man in diesem Video sieht, denn auf den Kameo-Plätzen sind ein paar interessante Gesichter dabei.

Bis heute standen zunächst 10 spielbare Charaktere für Mortal Kombat 1: Sub-Zero, Johnny Cage, Kenshi, Kitana, Kung Lao, Liu Kang, Mileena, Raiden, Scorpion und Shang Tsung, der in einem eher doofen Zug nur für Vorbesteller zur Verfügung steht. Einige davon spielte ich bereits, als ich mich in den Online-Stresstest von Mortal Kombat 1 warf. Mir gefielt, was ich da sah.

Smoke haben wir seit über zehn Jahren nicht in einem Mortal Kombat gespielt, während Rain das letzte Mal als DLC-Charakter für Mortal Kombat 11 seine Aufwartung machte.

Mortal Kombat 1s Lin Kuei trailer. Sagt eurem Mittagessen, dass es sich anschnallen soll.

Darüber hinaus sind in dem Trailer vier neue Kameo-Kämpfer zu sehen. Die Kameos stehen überwiegend nicht als Kämpfer zur Verfügung, sondern sind eine gesonderte Gruppe von Figuren, die euch im Kampf zur Seite stehen und mit einer Reihe eigener Moves in eure Kombos eingreifen und sie so verlängern können. Es ist ein cooles, schön flinkes System, das viele neue Kombinationen ermöglicht: Die neuen Kameos sind Cyrax, Sektor, Frost und Scorpion. Letzterer steht allerdings auch als spielbare Figur zur Verfügung, gleiches gilt für Johnny Cage, der ebenfalls in beiden Rollen im Spiel vertreten sein wird.

Mortal Kombat 1 spielt in einem neu erschaffenen MK-Universum, das Liu Kang in seiner neuen Funktion als Feuergott nach den Ereignissen des elften Teils ins Leben gerufen hat. Hier wird sich einiges ändern - vermutlich zumindest, sonst könnte sich Netherrealm das Reboot ja sparen. AM 19. September erscheint Mortal Kombat 1 auf PS5, XBox Series, Switch und PC.