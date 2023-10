Mortal Kombat 1: Omni-Man zeigt seine rohe Gewalt im Trailer

Im neuen Trailer stellt NetherRealm Omni-Man vor. Der Superhelden-Bösewicht aus der Animationsserie Invincible kommt als DLC-Charakter zu Mortal Kombat 1 und zeigt seine brutalen Moves vor der Kamera.

Da ploppen einem ja die Augen raus

Der Trailer wurde zum ersten Mal im Rahmen der Comic-Con in New York gezeigt. Omni-Man stammt aus einer Comic-Serie, die aktuell bei Amazon läuft. Gesprochen wird Omni-Man in Mortal Kombat 1 von J. K. Simmons - genau wie in der Serie.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im November könnt ihr den Schurken mit Superhelden-Umhang dann im Prügel-Game spielen. Der Trailer zeigt, wie gnadenlos Omni-Man mit jedem umgeht, der sich ihm in den Weg stellt.

Mehr zu Mortal Kombat 1:

Mortal Kombat 1 auf der Switch: Der furchtbare Zustand soll sich bessern

Mortal Kombat 1: Neues Material zeigt Megan Fox und Jean-Claude Van Damme

Mortal Kombat 1: Dave Bautista mobilisiert im neuen Trailer die Massen

Omni-Man könnt ihr in Mortal Kombat 1 sogar kostenlos erhalten, indem ihr euch zu den Besitzern der Premium-Edition zählt. Weitere DLC-Charaktere, die nach Omni-Man bis Sommer 2024 ins Spiel kommen, sind Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Homelander und Takashi Takeda. Tremor, Mavado, Johnny Cage, Ferra und Khameleon erhalten Kameo-Auftritte.