Schon in wenigen Tagen spielst du Mortal Kombat 1 mit diesem neuen Kämpfer

Den nächsten DLC-Kämpfer für Mortal Kombat 1 könnt ihr schon ab der kommenden Woche spielen.

Es handelt sich um Ermac, den Warner Bros Games nun in einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt hat.

Wann ist Ermac in Mortal Kombat 1 verfügbar?

Wenn ihr das Kombat-Pack habt, könnt ihr Ermac im Early Access bereits ab dem 16. April 2024 spielen.

Für alle anderen ist der neueste Charakter dann ab dem 23. April 2024 verfügbar.

Ermac wird als eine Ansammlung von Seelen beschrieben, die von Quan Chis dunkler Magie aneinander gebunden wurden und als Gruppengeist agieren.

"Der Zauber wurde jedoch für kurze Zeit gebrochen, als Ermac von Mileena besiegt wurde", heißt es. "Daraufhin übernahm der Geist von König Jerrod, dem verstorbenen einstigen Herrscher über Outworld, der ebenfalls Teil von Ermacs Seelensammlung ist, die Kontrolle über den Körper und schloss sich erneut der königlichen Familie an, um Mileenas Herrschaft zu unterstützen. Nach einiger Zeit gelang es der Seelenansammlung jedoch erneut, die Kontrolle über den Körper zu übernehmen und Ermac kehrte in die Schatten von Outworld zurück. Jetzt, da er weder Quan Chis Sklave noch an die königliche Familie gekettet ist, muss er etwas Neues finden, das einen Kampf wert ist."

Ermac kann sich zum Beispiel teleportieren, levitieren sowie eine Legion von Seelen einsetzen, die Feinde greift, hochhebt und in den Boden stampft. Des Weiteren erhaltet ihr im Video einen ersten Blick auf den neuen DLC-Kameo-Kämpfer Mavado, der im Mai 2024 veröffentlicht wird.