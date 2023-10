Der Spuk von Halloween kommt manchmal auf ganz unergründliche Weise. Für Fans von Mortal Kombat 1 sind etwa die Preise im neuen DLC mit Halloween-Thema zum Gruseln. Rechnet man den erschreckenden Preis in Euro um oder vergleicht ihn gar mit anderen DLC-Paketen aus früheren Titeln, läuft es diesen Spielern eiskalt den Rücken hinunter.

Ein Vollpreistitel mit F2P-Preisen? Klar gibt es da Kritik

So können Spieler etwa die Jack-O-Lantern-Animation für 1.200 Dragon Krystals kaufen - das entspricht fast 10 Dollar. Vergleichen wir das mit dem Kombat Pack aus Mortal Kombat 11, wird schnell klar, dass es hier einen größeren Mehrwert für das Geld der Spieler gibt. Für 20 Dollar, also den doppelten Preis, gab es in diesem Paket mehrere DLC-Charaktere.

Besonders ärgerlich ist das für Fans, da sie für das Spiel an sich ja bereits 70 Euro ausgeben müssen. In den sozialen Medien beschweren sich die Spieler deshalb über Freemium-Preise in einem Premium-Spiel.

"Ich habe 100 € für ein Freemium-Spiel bezahlt? Was soll der Scheiß jetzt?", schreibt ein Spieler auf Reddit. "Ein Barebone-Spiel auf den Markt bringen, Charaktere, die in der Story vorkommen, in ein Kombat-Pack packen, einen Shop mit total bescheuerten Preisen einrichten und dann auch noch so etwas? Das ist mehr als lächerlich. Sie sollten sich schämen. Damit spucken sie ihrer Fangemeinde ins Gesicht, nichts weniger."

Andere schreiben, dass sie erst dachten, es handle sich um einen Scherz, viele haben das Gefühl man mache sich mit solchen Preisen über die Fans lustig, einige wünschten sich nach dieser Aktion sogar, sie könnten das Spiel zurückgeben.