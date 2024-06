Nachsitzen mit den Boys und Familie Bridgerton

Aktuell spricht ja alle Welt nur über den großen Fantasy-Clash des Jahres, den "House of the Dragon" und "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" in diesem (Spät)sommer ausfechten werden. Da Prime Video aber so schlau war, die Veröffentlichung der zweiten Mittelerde-Season nach hinten zu schieben und so dem Direktvergleich mit dem "Game of Thrones"-Spin-off zu entgehen, kommt es dieser Tage zu einem ganz anderen Streaming-Standoff, das es in sich hat.

Bevor in der Nacht von Sonntag auf Montag Season 2 der gefeierten Fantasy-Saga nach George R.R. Martin in die zweite Runde geht, bereitet sich eine der besten Superheldenserien aller Zeiten auf ihr großes Finale zu: Mit Start von Staffel 4 wurde nun offiziell bestätigt, dass "The Boys" definitiv nach fünf Saisons beendet sein wird. Gute Entscheidung: "The Boys" ist einfach so gut, dass die Kuh auf keinen Fall zu arg gemolken werden sollte. Wobei, letztlich endet ja erstmal nur die Hauptgeschichte. Neben "Gen V" sind bekanntlich noch andere Spin-offs in Arbeit. Compound-V-Nachschub gibt’s bei Prime Video so oder so, dafür werden die Showrunner (und Vought) schon sorgen.

In Season 2 von "House of the Dragon" dürfen wir uns derweil auf ein kleines Wiedersehen mit einem weiteren legendären Königshaus freuen. Demnach werden die Starks einen Auftritt erhalten und den Targaryen im Kampf um den Thron Konkurrenz machen. Kleiner Dämpfer an der Stelle: Staffel 2 wird bei Sky und WOW kürzer ausfallen als die Vorgängerstaffel.

Zwischen all den Serien-Hypes ist diese Woche derweil fast untergegangen, dass Netflix die zweite Hälfte der aktuellen Staffel von "Bridgerton" veröffentlicht hat. Auch hier ist der Hype zwar enorm, die Release-Strategie wird für das große rote N bei all der Konkurrenz aber nicht gerade förderlich. Im Fall von "Bridgerton" ist übrigens nicht ganz klar, wie es künftig weitergeht. Nach dem Erfolg von Staffel 1 hatte Netflix bei Showrunnerin Shonda Rhimes zwei neue Staffeln bestellt – und die sind nun abgedreht und veröffentlicht. Da das frivole Historiendrama aber nach wie vor die internen Streaming-Charts nach Belieben dominiert, dürfte es nicht allzu lange dauern, bis es hier Nachschub gibt. Weitere Ableger sind auch noch denkbar. Alternativ gibt’s Ende Juli mit "The Decameron" aber auch schon wieder ernst zu nehmende neue "Bridgerton"-Konkurrenz bei Netflix. Und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft!

Pünktlich zum EM-Start weht uns zum Abschluss noch eine steife Brise Finalwinds entgegen. Wie Netflix verkündete, wird die kommende zweite Staffel von "Arcane", auf die die Fans bereits sehnsüchtig seit Jahren warten, auch gleichzeitig die letzte Season sein. Einen Grund für das vorzeitige Finale nannte der Anbieter noch nicht. Hohe Kosten für die anspruchsvollen Animationen könnten hier definitiv einer der Gründe sein. Auf der anderen Seite war "Arcane" ursprünglich für nur eine Season vorgesehen, eine zweite Staffel haben wir also nur dem Erfolg zu verdanken.

