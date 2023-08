Ni No Kuni Cross Worlds Codes: So kriegt ihr kostenlose Extras (August 2023)

Ni No Kuni Cross Worlds ist das aktuellste Spiel der Ni-No-Kuni-Reihe, einer Reihe von Ghibli-inspirierten Rollenspielen. Cross World ist ein Free-to-play-Spiel für PC und Mobilgeräte.

Für das Spiel gibt es hin und wieder Codes, die ihr nutzen könnt, um ein paar kostenlose Extras zu erhalten, etwa Währung und andere schöne Dinge.

In unserem Guide zeigen wir auch die aktuell aktiven Codes für Ni No Kuni Cross Worlds und was ihr dafür bekommt!

Inhalt:

Welche aktiven Codes gibt es für Ni No Kuni Cross Worlds?

Diese Codes funktionieren aktuell in Ni No Kuni Cross Worlds:

Code Belohnung 1STANNIVDEVGIFT 11x Choice Summon Coupon

+20 Slots im Inventar devthanksnino 4 Star Weapon Chest

Welche Codes für Ni No Kuni Cross Worlds sind abgelaufen?

Folgende Codes für Ni No Kuni Cross Worlds sind bereits abgelaufen:

Wie löse ich Codes in Ni No Kuni Cross Worlds ein?

Die Codes könnt ihr wie folgt in Ni No Kuni Cross Worlds einlösen:

Startet das Spiel, ihr müsst zudem das Tutorial abgeschlossen habe. Geht zu den Einstellung, dort in den Misc-Bereich (Sonstiges) zu "Coupon Code" und "Coupon Event". Dort könnt ihr den Code eingeben und bestätigen

Alternativ könnt ihr ihn über die Coupon-Event-Webseite einlösen. Dort müsst ihr den Code sowie eure Spieler-ID eingeben, die ihr im Spiel im Account-Menü findet. Bedenkt aber, dass die Belohnungen an den Charakter verteilt werden, der aktiv ist, wenn ihr euch das nächste Mal einloggt. Stellt also vorher sicher, dass es der richtige ist, bevor ihr diese Methode anwendet.