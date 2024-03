Overwatch 2: DPS-Helden sind zu stark, sagt sogar der Game Director

Hat Blizzard die Schadenshelden in Overwatch 2 vielleicht etwas zu stark gemacht? Die Antwort von Game Director Aaron Keller lautet "Ja". Mit einem neuen Patch sollen einige Tank- und Unterstützungshelden deshalb bald Hilfe bekommen.

Fehler wurden begangen und jetzt holt Blizzard das Bügeleisen hervor

Bevor diesen Helden jedoch unter die Arme gegriffen wird, äußert sich Keller zur Situation. Durch die Möglichkeit für DPS-Helden, die Rüstung ihrer Feinde zu reduzieren, wurden diese nach dem vergangenen Update ziemlich stark. Das will der Entwickler nun wieder glattbügeln.

Mit dieser neuen Passive wurde die Macht der Schadenshelden "vielleicht ein bisschen zu weit getrieben", sagt Keller in einem neuen Blog-Beitrag. "Es kann Momente geben, in denen es sich selbst als Tank zu gefährlich anfühlt, sich zu zeigen, oder in denen die eigene Gesundheit schneller als erwartet schwindet, während man geheilt wird." So ganz zufrieden ist das Team damit also nicht.

Der kommende Mid-Season-Patch, der nächste Woche erscheint, soll diese Heilungsreduzierung von 20 Prozent auf 15 Prozent senken sowie weitere Änderungen vornehmen, "um sicherzustellen, dass sich alle Helden brauchbar anfühlen".

So soll Anas Heilungsgranate sie selbst beschützen, während sie aus der Ferne heilt, Lifeweaver soll mehr heilen können, Doomfist wird mit seiner Ult mehr Schaden anrichten und Maugas Abklingzeit für die Selbstheilung wird leicht gesenkt. Wrecking Ball erhält außerdem eine kleine Überarbeitung erhalten, die es Feinden leichter macht, ihn zu "fangen", wenn er über die Karte rollt.