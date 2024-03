Overwatch 2 ändert den Battle Pass: Helden müsst ihr nicht mehr freispielen

Mir Saison 10 ändert sich einiges in Overwatch 2. Wie Blizzard bekannt gegeben hat, müsst ihr die neuen Helden nicht mehr wie üblich mit dem Battle Pass freispielen. Sie stehen euch nun von Beginn der Saison an zur Verfügung. Das lohnt sich in der kommenden Saison besonders, da ein neuer Held erscheint.

Eine wichtioge Änderung für den Battle Pass

Als völlig neuer Spieler müsst ihr in Overwatch 2 allerdings weiterhin die ersten Missionen zum Freischalten der Helden erledigen, bevor diese auch für euch am Anfang der Saison zur Verfügung stehen. Zu Venture haben Spieler in der zehnten Saison sofortigen Zugriff - egal, ob sie einen Premium Battle Pass besitzen oder nicht. Der neue Held kann sich in der Erde verbuddeln, sich auf diese Art fortbewegen und teilt erhöhten Schaden aus, sobald er auftaucht.

Zudem bringt Blizzard einen neuen Mythic-Shop zu Overwatch 2, in dem ihr alte und neue saisonale Mythic-Skins findet. Diese könnt ihr zusammen mit dem Battle Pass leveln, um die Skins und ihre Farbvarianten freizuschalten. Die Punkte könnt ihr dabei frei verteilen und müsst nicht alle Varianten des Skins freischalten. Neue Mythic-Skins kommen erst zwei Jahre nach ihrem Debüt in den Shop – Skins von Saison 1 bis 7 sind also zum Release des Shops verfügbar.

Im Battle Pass erhaltet ihr außerdem mehr Münzen und auch durch Missionen könnt ihr mehr von ihnen verdienen. Statt 540 Münzen pro Saison könnt ihr jetzt 600 Münzen erhalten. Die wöchentlichen Herausforderungen bringen außerdem Battle-Pass-Erfahrungspunkte und passen sich flexibler an euren Spielstil an, damit ihr sie leichter erledigen könnt.

In diesem Jahr erscheint dann auch noch Clash, ein neuer Modus, der später im Jahr mit zwei neuen Karten sein Debüt feiern wird. Zu Beginn der zehnten Saison gibt es eine Testphase für den Modus. In Saison 11 kommt dann die neue Push-Karte Runasapi, die euch in die Welt von Illari und den Inti-Kriegern führt.