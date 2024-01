In Overwatch 2 kann sich bald jeder Held selbst heilen und Fans hassen es

Um in Overwatch 2 gegen den Frust der Spieler anzukämpfen, deren Teams es einfach nicht schaffen, ordentlich zusammenzuarbeiten, hat sich Blizzard nun etwas überlegt. In der neunten Saison sollen alle Helden eine passive Heilung erhalten. Aktuell besitzen nur Unterstützungshelden einen solchen Bonus.

Macht Blizzard das Spiel für Einsteiger leichter?

Natürlich soll die Passive für die Tanks und Schadenshelden schwächer ausfallen und wird vom Entwickler als "eine modifizierte, abgeschwächte Version der passiven Selbstheilung des Supports" beschrieben. So seien alle Spieler weniger abhängig von den Support-Charakteren.

"Wenn ein Team zusammenarbeitet - jeder Spieler setzt seinen Helden mit vollem Einsatz ein und verlässt sich bei der Ausführung einer Strategie auf den anderen - fühlt sich das Spiel magisch an. Es gibt wirklich keinen anderen FPS, der damit vergleichbar ist", heißt es in Blizzards Beitrag.

"Wenn dies jedoch nicht der Fall ist und alle Spieler auf sich allein gestellt sind, ist das Spiel alles andere als magisch und kann frustrierend werden. Die Abhängigkeit von den Mitspielern kann gleichzeitig eine der besten und schlechtesten Eigenschaften unseres Spiels sein."

Laut Blizzard werde das nicht nur die Tanks und Schadenshelden unabhängiger machen, sondern auch etwas Druck von den Support-Spielern nehmen.

Fans sehen die Änderung schon jetzt kritisch

Im Netz gibt es bereits viele kritische Stimmen zu dieser Änderung. Und tatsächlich könnte eine Änderung wie diese das komplette Spiel auf den Kopf stellen und könnte sogar den Kern dessen verlieren, was Fans so an dem kompetitiven Shooter lieben.

Das eigentlich auf eine Teamleistung orientierte Spiel verschiebt seinen Fokus auf die Leistungen des Einzelnen. Gerade für Neueinsteiger könnte das Vorteile haben. Die Relevanz des Teamplays würde dadurch allerdings an Bedeutung verlieren, fürchten die Spieler.

Auch Fähigkeiten, wie Soldiers Heilfeld oder Meis Kryostase würden durch eine passive Heilung nur noch selten wirklich nützlich sein. Für Helden, wie Hanzo oder Widowmaker würde eine solche Heilung bedeuten, dass sie in ihrer Position als Scharfschützen noch weiter gestärkt werden.

Und was ist eigentlich mit den kleinen Heilungspaketen, die auf der Karte verteilt sind? Sind diese nicht genau dafür da, es Spielern, die gerade keine Mercy im Rücken haben, zu erlauben sich auch eine kleine Lebensspritze zu genehmigen? Unter dem Tweet des Game Directors sammelt sich die Kritik.

Aaron Keller hat sich zu dieser start dsikutierten Änderung bereits zu Wort gemeldet. Er erinnert daran, dass die neue passive Selbstheilung nur "ein Teil einer viel größeren Reihe von Änderungen" sei.

"Es war ein Fehler, über diese einzelne Änderung aus dem Zusammenhang gerissen zu sprechen, da sie Teil eines viel größeren Sets ist, das in Saison 9 kommt", so Keller. "Ich entschuldige mich dafür und freue mich auf weitere Diskussionen über die Balance-Änderungen in S9, sobald wir mehr Details bekannt geben."