Overwatch 2: DV.a steigt dank Porsche-Kollaboration in einen Macan Electric

In Saison 10 von Overwatch 2 gibt es nicht nur neue Skins zu Cowboy Bebop, nein, auch Porsche mischt jetzt in Blizzards Shooter mit. Die Kollaboration bringt gleich zwei legendäre Skins an den Start. Der Erste von ihnen wurde bereits heute enthüllt. DV.a darf sich über einen vom Macan Electric inspirierten Mech freuen.

Porsche ist der nächste Kollaborationspartner von Overwatch 2

In der Brazos Hall, 204 E. 4th St. in Austin wird am Messestand von Porsche am 12. März 2024 außerdem eine zwei Meter hohe Statue des DV.a-Skins zu begutachten sein. Den zweiten Skin enthüllt Blizzard erst mit dem Start von Saison 10.

Habt ihr Ideen, wer es sein könnte? Vielleicht erhält Junkrat ein wahnsinnig fetziges Rad, Torbjörn wird Autoschrauber oder Zenyatta erhält ein aufpoliertes Porsche-Design? Wir werden sehen.