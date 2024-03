Overwatch 2: PvE angeblich komplett gestrichen und das ist der Grund

Laut einem Bericht werden keine weiteren PvE-Inhalte für Overwatch 2 veröffentlicht. Blizzard soll die Missionen angeblich aufgrund von schlechten Verkaufszahlen vorangegangener PvE-Inhalte einstellen.

Bei Overwatch 2 steht PvP wieder mehr im Fokus

Der Bericht, dass Blizzard nach "schlechten" Verkäufen der letzten PvE-Missionen "nicht plant, die in Entwicklung befindlichen PvE-Inhalte zu beenden", stammt von Bloomberg. So soll sich der Entwickler stattdessen mehr auf das PvP-Gameplay konzentrieren.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Schon im letzten Monat gab der Entwickler große Änderungen für Overwatch 2 bekannt, die den Titel lohnender und spaßiger machen sollen. Darunter Änderungen am Battle Pass und mehr Transparenz nach den einzelnen Matches.

Mehr zu Overwatch 2:

Overwatch 2 ändert den Battle Pass: Helden müsst ihr nicht mehr freispielen

Overwatch 2: DV.a steigt dank Porsche-Kollaboration in einen Macan Electric

Overwatch 2: DPS-Helden sind zu stark, sagt sogar der Game Director

Zudem berichtet Bloomberg davon, dass die Entwickler von Overwatch 2 dieses Jahr keinen Bonus für ihre Arbeit erhalten. "Es kommt bei Blizzard selten vor, dass man keine Gewinnbeteiligung erhält", so Bloomberg. "Dies ist das Ergebnis einer wichtigen Änderung der Firmenpolitik, die 2023 in Kraft getreten ist."

"Zuvor erhielten die Mitarbeiter Boni, die sich nach der Gesamtleistung des Unternehmens richteten. Doch im letzten Sommer wurden die Auszahlungen an die Leistung der einzelnen Franchises gebunden. Da ihre Titel im Jahr 2023 erfolgreicher waren, erhielten die Teams von Spielen wie Diablo und World of Warcraft diesen Monat Boni, aber die Overwatch-Entwickler hatten nicht so viel Glück."