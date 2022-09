Oxenfree ist dank Netflix Games nun auf mobilen Geräten spielbar

Der übernatürliche Thriller Oxenfree ist nun auf mobilen Endgeräten verfügbar. Das hat Netflix möglich gemacht, nachdem die Entwickler Night School Studio vom großen Streamingdienst aufgekauft wurden. Netflix-Mitglieder können das kultige Spiel, bei dem man die gruselige Geschichte und zugleich faszinierende Umgebung rund um eine Gruppe von Teenagern und einer verlassenen Militärinsel erkundet, nun kostenlos auf iOS- und Android-Geräten herunterladen.

Der zweite Teil Oxenfree II: Lost Signals wurde bereits bei der Übernahme angekündigt. Jedoch musste das Studio am 24. September ankündigen, dass die Veröffentlichung des zweiten Teils auf 2023 verschoben wird. "Wir schulden es Oxenfree II: Lost Signals das beste Spiel zu werden, was es sein kann", hieß es unter anderem in der offiziellen Stellungnahme.