Palworld im Visier von The Pokémon Company: Geht es dem Steam-Hit jetzt an den Kragen?

Palworld, das "Pokémon mit Waffen", feiert gerade große Erfolge, aber es gibt auch Kritik an den Monster-Designs, die Pokémon zuweilen stark ähneln.

Das wird sich The Pokémon Company nun genauer anschauen, wie das Unternehmen in einer Stellungnahme mitgeteilt hat.

Verstoß gegen Urheberrechte?

In seiner Stellungnahme erwähnt man Palworld zwar nicht namentlich, spricht aber vom "Spiel eines anderen Unternehmens, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde".

Man möchte nun untersuchen, ob möglicherweise ein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt, um dann gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten.

"Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde", heißt es.

"Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Assets von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden auch in Zukunft jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen."