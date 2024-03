Palworld: Erster Raid kommt und lässt euch gegen neuen Pal kämpfen

Nach dem großen Hype direkt nach dem Early-Access-Release von Palworld war es etwas ruhiger um das Spiel von Entwickler Pocketpair. Jetzt kommt das Survival wieder, und zwar mit einem neuen Raid und einem neuen Pal im Gepäck.

Bellanoir begegnet euch im Raid

Palworld führt einen brandneuen Raid ein, so weit, so erwartbar. Statt eines bekannten Pals bringt der Entwickler jedoch direkt einen neuen Pal ins Spiel, gegen den ihr in diesem Raid antreten müsst.

"Ein mächtiger, böser Pal ist aufgetaucht und belagert die Palpagos-Inseln! Nur die erfahrensten Pal-Bändiger haben eine Chance gegen sie ... Der erste Raid von Palworld, Bellanoir, kommt bald!"

Das schreibt Pocketpair auf X und unter dem offiziellen Trailer des neuen Pals. Doch so böse sieht Bellanoir gar nicht aus. Elegant in Blau und Schwarz gehalten dreht sie sich im Video für euch im Kreis. Was sie im Kampf wohl so alles drauf hat?

In der offenen Spielwelt konntet ihr Bellanoir bisher nicht antreffen. Da der Raid "bald" kommen soll, braucht ihr aber nicht mehr lange warten, um den neuen Pal mit ein paar saftigen Angriffen zu begrüßen.