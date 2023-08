PC Engine: The Box Art Collection - Ein weiteres feines Werk von Bitmap Books.

Die PC Engine ist eine legendäre Konsole, die in den 80er Jahren die Dominanz von Nintendo auf dem japanischen Markt herausforderte. Sie hat sich somit einen besonderen Platz im Herzen derer gesichert, die ihren Aufstieg einst miterlebten. Originalgetreue Arcade-Umsetzungen von Spielen wie R-Type und OutRun begeisterten die Fans und die Veröffentlichung der Konsole im Jahr 1987 läutete eine neue Ära für Heimkonsolen ein.

Das aber primär auf dem japanischen Markt. 1989 wurde NECs Konsole unter dem Namen TurboGrafx-16 in Nordamerika veröffentlicht, 1990 in begrenztem Maße als TuboGrafx in Großbritannien und in Spanien. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die PC Engine mit verschiedenen Hardware-Erweiterungen weiter, darunter das erste CD-ROM-Laufwerk für eine Heimkonsole. 1994, als PlayStation und Sega Saturn erschienen, verbesserte man die Leistung mit der Arcade Card.

Erfahrt mehr über die Konsole und ihre Spiele.

Mit seinem jüngst veröffentlichten neuen Buch PC Engine: The Box Art Collection widmet sich Bitmap Books ganz allein der Konsole und ihren Spielen. Das 372-seitige Werk präsentiert die Cover-Artworks der PC Engine-Bibliothek und weitere Informationen, von HuCard bis hin zu Arcade CD-ROM und SuperGrafx.

Wie ihr es von Bitmap Books kennt, erwarten euch professionell aufgenommene Fotos der Cover, dazu gibt es Beschreibungen der Spiele und Anmerkungen zu den Artworks. Abseits der Spiele geht man auch auf die Weiterentwicklung der PC Engine ein, ebenso könnt ihr ein Interview mit Lee Thacker lesen, einem Sammler, der über eine beeindruckende PC-Engine-Sammlung verfügt.

Wie ein Blick in die Vergangenheit.

Abseits der gelungenen Fotos und Beschreibungen überzeugt das gebundene Buch einmal mehr mit der hochwertigen Qualität, für die Bitmap Books bekannt ist. Das hochwertige Papier bringt die abgebildeten Verpackungen gut zur Geltung und reiht sich somit gut neben den anderen Bitmap-Books-Werken in eurem Regal ein.

Besonders für PC-Engine-Fans ist das Buch somit im Grunde Pflichtprogramm. Aber auch alle anderen, die vielleicht einfach ein wenig mehr über die Konsole und ihre Spiele erfahren möchten, kommen hier auf ihre Kosten. Wenn die PC Engine bisher an euch vorbeigegangen ist, stellt das hier einen guten Ansatzpunkt dar, um etwas mehr darüber zu erfahren. Wie fast immer bei Bitmap Books ein schöner Blick zurück in die Retro-Vergangenheit.

PC Engine: The Box Art Collection kostet 35,95 Euro und ist auf der Webseite von Bitmap Books erhältlich.