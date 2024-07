PlayStation Top-Downloads: GTA 5 schlägt Elden Ring im Juni auf der PS5

Sony hat die Top-Downloads auf der PlayStation 5 und PlayStation 4 für den Juni 2024 bekannt gegeben.

Im vergangenen Monat konnte sich demnach Rockstars Grand Theft Auto 5 gegen FromSoftwares Elden Ring durchsetzen, obwohl Letzteres eine umfangreiche neue Erweiterung erhielt.

Diese Spiele für PS5 und PS4 wurden im Juni am häufigsten heruntergeladen

An der Spitze sieht es sowohl in den USA und Kanada als auch in Europa ähnlich aus, im weiteren Verlauf der Top-Downloads gibt es aber ein paar Unterschiede.

Hier zuerst einmal die Top-Downloads im Juni auf der PlayStation 5:

USA/Kanada EU Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 Elden Ring Elden Ring NBA 2K24 Sea of Thieves Sea of Thieves NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare 3 The Witcher 3: Wild Hunt MLB The Show 24 EA Sports FC 24 V Rising V Rising Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two Madden NFL 24 F1 24 Helldivers 2 Hogwarts Legacy Marvel’s Spider-Man 2 Assassin’s Creed Mirage Mortal Kombat 1 Marvel’s Spider-Man 2 Killer Klowns From Outer Space: The Game Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ghost of Tsushima Director's Cut Call of Duty: Modern Warfare 3 UFC 5 Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 EA Sports FC 24 Helldivers 2 It Takes Two Mortal Kombat 1 Cyberpunk 2077 Ghost of Tsushima Director's Cut Sly Cooper and the Thievius Raccoonus UFC 5

Weiter geht es mit den Top-Downloads auf der PlayStation 4:

USA/Kanada EU Minecraft Minecraft Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Firewatch Firewatch Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 NBA 2K24 The Forest Watch Dogs 2 Watch Dogs 2 Gang Beasts A Way Out The Forest Kingdom Come: Deliverance A Way Out Gang Beasts Bloodborne EA Sports FC 24 theHunter: Call of the Wild NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare 3 Unravel Two Injustice 2 Assassin’s Creed Odyssey Far Cry 5 Assassin’s Creed Origins Madden NFL 24 Bloodborne Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Far Cry 5 Star Wars Battlefront 2 Sid Meier’s Civilization 6 God of War God of War Kingdom Come: Deliverance Star Wars Battlefront 2 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Hier die Top-Downloads für PlayStation VR2:

USA/Kanada EU Beat Saber Beat Saber Among Us VR Arizona Sunshine 2 Arizona Sunshine 2 Kayak VR: Mirage Pavlov Pavlov Job Simulator Among Us VR Kayak VR: Mirage Job Simulator Doctor Who: The Edge of Time Crossfire: Sierra Squad Creed: Rise to Glory – Championship Edition Creed: Rise to Glory – Championship Edition Crossfire: Sierra Squad The Dark Pictures: Switchback VR cyubeVR Shave & Stuff

Bei PlayStation VR sehen die Top-Downloads folgendermaßen aus:

USA/Kanada EU Astro Bot Rescue Mission Sniper Elite VR The Walking Dead Onslaught Astro Bot Rescue Mission The Elder Scrolls 5: Skyrim VR Batman: Arkham VR Job Simulator Job Simulator Batman: Arkham VR The Walking Dead Onslaught Creed: Rise to Glory Creed: Rise to Glory Beat Saber Beat Saber Sniper Elite VR The Guy VR SUPERHOT VR DOOM 3: VR Edition Arizona Sunshine The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

Bleiben noch die Top-Downloads bei den Free-to-play-Spielen, hier werden PS5 und PS4 kombiniert: