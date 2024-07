PlayStation Plus: Bist du zufrieden mit den neuen Essential Spielen im Juli 2024?

Die neuen PlayStation-Plus-Essential-Spiele für den Monat Juli sind da.

Aber seid ihr auch zufrieden mit der Auswahl in diesem Monat?

Machen euch die PS-Plus-Spiele im Juli glücklich?

Einerseits bekommt ihr zum Beispiel den im Jahr 2019 veröffentlichten Gearbox-Shooter Borderlands 3. Ein Spiel, das manch einer womöglich schon gespielt hat.

Außerdem gibt es NHL 24, Electronic Arts' Eishockeyspiel aus dem vergangenen Jahr. Vielleicht mal eine gute Gelegenheit, herauszufinden, ob die Reihe etwas für euch ist.

Und dann hätten wir noch den Multiplayer-Hit Among Us, der durch PlayStation Plus womöglich noch einmal einen ordentlichen Popularitätsschub bekommt.

Hier könnt ihr lesen, ob sich der Download der neuen PS-Plus-Spiele für euch lohnt, nachfolgend könnt ihr außerdem an unserer Umfrage teilnehmen. Und teilt uns gerne in den Kommentaren mit, was ihr von den neuen Spielen im Juli haltet.