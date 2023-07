Pokémon Go: Abenteuerwoche 2023 - Alle Infos zum Event und den Forschungen!

Auch im Jahr 2023 gibt es wieder eine Abenteuerwoche in Pokémon Go und die bringt mehrere Premieren mit sich, sowohl was Pokémon als auch Shinys anbelangt! Und es gibt das ein oder andere für euch zu tun.

Die Abenteuerwoche 2023 beginnt am Donnerstag, den 27. Juli 2023, um 10 Uhr. Das Event endet wiederum am Mittwoch, den 2. August 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide haben wir alle wichtigen Informationen zur Abenteuerwoche 2023 in Pokémon Go für euch zusammengefasst.

Inhalt:

Abenteuerwoche 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Eine neue Mega-Entwicklung gibt mit der Abenteuerwoche 2023 ihr Debüt in Pokémon Go: Ihr könnt nun Mega-Despotar sowohl bekämpfen als auch selbst entwickeln.

Mehr dazu hier: Pokémon Go: Mega Despotar besiegen – Die besten Konter

Weiterhin besteht die Möglichkeit, erstmals ein schillerndes Balgoras und ein schillerndes Amarino zu fangen.

Abenteuerwoche 2023 – Wilde Pokémon

Während der Abenteuerwoche 2023 begegnet ihr diesen Pokémon häufiger in der Wildnis:

Amonitas*

Kabuto*

Aerodactyl*

Liliep*

Anorith*

Koknodon*

Schilterus*

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

Abenteuerwoche 2023 – Pokémon in Eiern

Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

Bei Balgoras und Amarino besteht hier eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar als bei wilden Exemplaren.

Abenteuerwoche 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Amoroso

Kabutops

Wielie

Armaldo

Balgoras*

Amarino*

Abenteuerwoche 2023 – Raids

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Events aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 5 Regidrago* Mega-Raids Mega-Despotar*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Abenteuerwoche 2023: Welche Boni gibt es?

Abseits der erhöhten Shiny-Chance beim Ausbrüten von Balgoras und Amarino aus Eiern sind noch weitere Boni aktiv:

Ihr erhaltet doppelte EP für das Drehen von Pokéstops .

. Für das allererste Drehen eines Pokéstops bekommt ihr fünffache EP .

. Legt ihr während des Events Eier in eine Brutmaschine, profitiert ihr von einer halbierten Schlüpf-Distanz.

Abenteuerwoche 2023: Lohnt sich die befristete Forschung?

Bei der Abenteuerwoche 2023 gibt es sowohl eine kostenpflichtige als auch eine kostenlose befristete Forschung für euch.

Kostenpflichtige Befristete Forschung

Die kostenpflichtige Forschung kostet knapp 2 Euro und belohnt euch unter anderem mit zwei Brutmaschinen, einer Super-Brutmaschine sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

Ihr müsst sie bis zum 2. August 2023 abschließen und euch die Belohnungen abholen, um sie nicht zu verpassen.

Hier alle Aufgaben und Belohnungen:

Befristete Forschung: Abenteuerwoche

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km Begegnung mit Balgoras Gehe 1 km Begegnung mit Amarino Gehe 2 km Begegnung mit Amarino Gehe 2 km Begegnung mit Amarino Gehe 3 km Begegnung mit Amarino Gehe 3 km Begegnung mit Amarino Gehe 4 km Begegnung mit Amarino Gehe 4 km Begegnung mit Amarino Gehe 5 km Begegnung mit Amarino Gehe 5 km Begegnung mit Amarino Belohnungen 2 Brutmaschinen, 1 Super-Brutmaschine

Kostenlose Befristete Forschung

Die kostenlose Forschung lässt euch zwischen Aufgaben wählen, die sich mit dem Erkunden oder dem Forschen beschäftigen.

Auch hier müsst ihr die Aufgaben bis zum 2. August 2023 abgeschlossen haben und euch die Belohnungen abholen.

Die Details zu den Aufgaben und Belohnungen lest ihr nachfolgend:

Abenteuer nah und fern (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon Begegnung mit Kiesling Belohnungen 500 Sternenstaub, Begegnung mit Rotomurf

Wählt nun zwischen:

Erkunden

Erforschen

Abenteuer nah und fern: Sightseeing-Abenteuer (2/4)

Aufgabe Belohnung Drehe 5 Pokéstops Begegnung mit Kleinstein Gehe 1 km 1.500 Sternenstaub Fange 10 Pokémon Begegnung mit Amarino Belohnungen Begegnung mit Nasgnet 3.000 EP

Abenteuer nah und fern: Sightseeing-Abenteuer (3/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Lithomith Gehe 2 km 2.500 Sternenstaub Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Balgoras Belohnungen Begegnung mit Digda, 4.000 EP

Abenteuer nah und fern: Sightseeing-Abenteuer (4/4)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon vom Typ Gestein Begegnung mit Amarino Gehe 3 km Begegnung mit Kleinstein Brüte 1 Ei aus Belohnungen Begegnung mit Balgoras Begegnung mit Digda, 5.000 Sternenstaub

Abenteuer nah und fern: Studienabenteuer (2/4)

Aufgabe Belohnung Verschicke 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit Kleinstein Gehe 1 km 1.500 Sternenstaub Fange 4 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Amarino Belohnungen Begegnung mit Nasgnet, 3.000 EP

Abenteuer nah und fern: Studienabenteuer (3/4)

Aufgabe Belohnung Verschicke 7 Pokémon Begegnung mit Lithomith Gehe 2 km 2.500 Sternenstaub Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab Begegnung mit Balgoras Belohnungen Begegnung mit Digda, 4.000 EP

Abenteuer nah und fern: Studienabenteuer (4/4)

Aufgabe Belohnung Fange 7 verschiedene Arten von Gestein-Pokémon Begegnung mit Amarino Gehe 3 km Begegnung mit Kleinstein Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab Begegnung mit Balgoras Belohnungen Begegnung mit Digda, 5.000 Sternenstaub

Abenteuerwoche 2023: Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderung

Weiterhin bringt die Abenteuerwoche 2023 in Pokémon Go noch eine Sammler-Herausforderung mit sich.

Bei dieser könnt ihr Balgoras und Amarino begegnen und Sternenstaub verdienen.

Hier alles im Detail:

Abenteuerwoche-Sammler-Herausforderung: Dom & Helix

Aufgabe Belohnung Fange ein Kabuto

Entwickle Kabuto zu Kabutops

Fange ein Amonitas

Entwickle Amonitas zu Amoroso 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Balgoras

Abenteuerwoche-Sammler-Herausforderung: Wurzel & Klaue

Aufgabe Belohnung Fange ein Anorith

Entwickle Anorith zu Armaldo

Fange ein Liliep

Entwickle Liliep zu Wielie 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Amarino

Abenteuerwoche-Sammler-Herausforderung: Kopf & Panzer

Aufgabe Belohnung Fange an Schilterus

Entwickle Schilterus zu Bollterus

Fange ein Koknodon

Entwickle Koknodon zu Rameidon 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Balgoras

Abenteuerwoche-Sammler-Herausforderung: Schild & Feder

Aufgabe Belohnung Fange ein Flapteryx

Entwickle Flapteryx zu Aeropteryx

Fange ein Galapaflos

Entwickle Galapaflos zu Karippas 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Amarino

Die Abenteuerwoche ist auch 2023 wieder am Start.

