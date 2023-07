Pokémon Go: Mega Despotar besiegen – Die besten Konter

Auch Mega-Despotar gehört nun zu den Mega-Entwicklungen, die ihr in Pokémon Go auslösen könnt. Um die dafür nötige Mega-Energie zu sammeln, müsst ihr Mega-Despotar in Raids bekämpfen und bekommt dabei mit Glück auch ein schillerndes Despotar.

Ihr braucht aber Unterstützung durch andere Trainerinnen und Trainer, daher haben wir euch in unserem Guide die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Despotar in Pokémon Go zusammengestellt.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Despotar?

Wenn ihr Mega-Despotar in Pokémon Go besiegen möchtet, helfen euch diese Pokémon dabei:

Mega-Despotar Typ: Gestein, Unlicht Mega-Despotar ist schwach gegen: Stahl, Kampf, Wasser, Fee, Pflanze, Käfer, Boden

Was ist der beste Konter gegen Mega- Despotar in Pokémon Go? Derzeit ist Terrakium mit den Attacken Doppelkick und Sanctoklinge der beste Konter gegen Mega- Despotar .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Despotar:

Pokémon Attacken Keldeo Fußkick und Sanctoklinge Meistagrif Konter und Wuchtschlag Lucario Konter und Aurasphäre Machomei Konter und Wuchtschlag Hariyama Konter und Wuchtschlag Kobalium Doppelkick und Sanctoklinge Viridium Doppelkick und Sanctoklinge Kapilz Konter und Wuchtschlag Mega-Lohgock Konter und Fokusstoß Mega-Schlapor Doppelkick und Fokusstoß Mega-Simsala Konter und Fokusstoß Crypto-Machomei Konter und Wuchtschlag Crypto-Hariyama Konter und Wuchtschlag Crypto-Lohgock Konter und Fokusstoß Crypto-Quappo Zertrümmerer und Wuchtschlag Crypto-Galagladi Fußkick und Nahkampf

Wie viele WP hat Mega-Despotar in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten könnt ihr bei Mega-Despotar in Pokémon Go rechnen:

Raid-Boss-WP - 67.691 WP

67.691 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Despotar- 3.055 WP

3.055 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Despotar mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt, Nebel) - 3.820 WP

Welche Attacken hat Mega-Despotar in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Mega-Despotar in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Eisenschweif (Stahl)

Biss (Unlicht) Lade-Attacken Feuersturm (Feuer)

Steinkante (Gestein)

Wirbler (Unlicht)

Knirscher (Unlicht)

Was wir über Despotar wissen

Despotar gilt als kaltblütiges und rücksichtsloses Pokémon, das mit seiner Stärke das Aussehen ganzer Landstriche verändern kann. Selbst mit nur einer Hand kann es die Erde erbeben und Berge zerbröckeln lassen.

Bei Mega-Despotar hat die gewaltige Energie, die es aufnahm, dafür gesorgt, dass sein Rückenpartie geborsten ist. Es wird nun von blinder Zerstörungswut angetrieben.

Als Mega-Entwicklung ist es noch rasender und man kann sich nie sicher sein, ob es auf die Befehle hört, die man ihm gibt.

