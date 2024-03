Pokémon Go: Blühendes Wunder bringt neues Shiny und Mysteriöses Pokémon zurück

Blühendes Wunder ist ein neues Event in Pokémon Go, das passend zum Start in die Frühlingszeit stattfindet. Und unter anderem ein Mysteriöses Pokémon zurückbringt, wenngleich nur dann, wenn ihr dafür noch Geld ausgebt.

Das Event beginnt am Donnerstag, den 21. März 2024, um 10 Uhr und endet am Montag, den 25. März 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über Blühendes Wunder in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Blühendes Wunder Inhalt:

Blühendes Wunder: Welche Pokémon kann ich fangen?

Zwei Pokémon gegeben beim Event Blühendes Wunder ihr Debüt im Spiel. Allerdings handelt es sich nicht um neue Pokémon, sondern um neue kostümierte Varianten.

Ihr könnt etwa Waumboll mit Blumenkranz finden. Dieses lässt sich dann mithilfe eines Sonnensteins und 50 Waumboll-Bonbons zu einem Elfun mit Blumenkranz entwickeln.

Des Weiteren besteht erstmals die Chance, einem schillernden Flabébé zu begegnen.

Blühendes Wunder – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Bisasam*

Myrapla*

Tangela*

Hoppspross*

Fiffyen*

Blanas

Knilz*

Waumboll mit Blumenkranz*

Flabébé (Rotblütler)* - Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé (Blaublütler)* - Region Asien-Pazifik

Flabébé (Gelbblütler)* - Amerikanischer Kontinent

Wommel*

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Zorua*

Flabébé (Weißblütler)*

Flabébé (Orangeblütler)*

Blühendes Wunder – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Vulpix*

Quapsel*

Marill*

Schneckmag*

Waumboll mit Blumenkranz*

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Blühendes Wunder: Sammler-Herausforderungen

Mit Blühendes Wunder kommen auch neue Sammler-Herausforderungen ins Spiel.

Wenn ihr deren Aufgaben meistert, werdet ihr mit Sternenstaub, EP und einer Begegnung mit Waumboll mit Blumenkrank belohnt.

Blühendes Wunder: Spezialforschung und Boni

Mit Blühendes Wunder wird auch eine exklusive Spezialforschung namens "Mich laust der Finsteraffe" verfügbar. Um sie zu bekommen, müsst ihr allerdings ein Ticket für rund 9 Euro kaufen. Tickets sind vom 21. März um 10 Uhr bis zum 25. März 2024 um 20 Uhr verfügbar.

Habt ihr die Spezialforschung erst einmal bekommen, könnt ihr sie jederzeit abschließen. Dafür winken euch unter anderem folgende Belohnungen und Boni:

Begegnung mit Zarude

2 Premium-Kampf-Pässe

6 Silberne Sananabeeren

5 Sonderbonbons

1 Rauch

Begegnungen mit verschiedenen Unlicht-Pokémon und Pflanzen-Pokémon

Ein gekauftes Ticket macht auch euren Rauch effektiver. Wenn ihr dann während des Events einen Rauch einsetzt (der tägliche Abenteuerrauch) ist ausgenommen, erscheinen diese Pokémon häufiger:

Sodamak*

Vegimak*

Grillmak*

Wommel*

Flabébé (Rotblütler)*

Flabébé (Blaublütler)*

Flabébé (Gelbblütler)*

Waumboll mit Blumenkranz*

Zorua*

Flabébé (Weißblütler)*

Flabébé (Orangeblütler)*

Kauft ihr die Spezialforschung, könnt ihr ein Zarude bekommen.

