Pokémon Go Hisui Washakwil besiegen - Die besten Konter

Hisui-Washakwil gibt sein Debüt in Pokémon Go und ihr könnt das neue Pokémon in Raids bekämpfen.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr euch am besten für den Kampf gegen Hisui-Washakwil in Pokémon Go rüstet. Nachfolgend lest ihr, was die besten Konter sind und wie ihr ihm gut zusetzen könnt.

Was ihr über Hisui-Washakwil in Pokémon Go wissen müsst:

Wie besiege ich Hisui Washakwil in Pokémon Go?

Diese Pokémon helfen euch dabei, Hisui-Washakwil in Pokémon Go zu besiegen:

Hisui-Washakwil Typ: Flug, Psycho

Flug, Psycho Hisui-Washakwil ist schwach gegen: Geist, Unlicht, Elektro, Eis, Gestein

Was ist der beste Konter gegen Hisui-Washakwil in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Gengar mit den Attacken Dunkelklaue und Spukball der beste Konter gegen Hisui-Washakwil.

Weitere effektive Konter gegen Hisui-Washakwil:

Trikephalo mit Biss und Wirbler

mit Biss und Wirbler Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz

mit Voltwechsel und Donnerblitz Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

mit Ladestrahl und Stromstoß Rameidon mit Katapult und Steinhagel

mit Katapult und Steinhagel Rihornior mit Katapult und Felswerfer

mit Katapult und Felswerfer Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Skelabra mit Bürde und Spukball

mit Bürde und Spukball Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

mit Eiszahn und Lawine Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß

mit Donnerzahn und Stromstoß Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel

mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Snibunna mit Standpauke und Lawine

mit Standpauke und Lawine Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß

mit Funkensprung und Stromstoß Crypto-Raikou mit Voltwechsel und Stromstoß

mit Voltwechsel und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß

mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Wie viele WP hat Hisui Washakwil in Pokémon Go?

Ihr könnt in Pokémon Go mit den folgenden WP-Werten bei Hisui Washakwil rechnen:

Raid-Boss-WP - 16.865 WP

16.865 WP Maximale WP beim Fangen - 1.608 WP

1.608 WP Maximale WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.010 WP

Welche Attacken hat Hisui Washakwil in Pokémon Go?

Hisui Washakwil kann diese Attacken in Pokémon Go haben:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zen-Kopfstoß (Psycho)

Luftschnitt (Flug) Lade-Attacken Zauberschein (Fee)

Sturzflug (Flug)

Psychokinese (Psycho)

Unheilböen (Geist)

Alles, was wir über Hisui Washakwil wissen

Washakwil gilt als furchtloses und stolzes Pokémon, als Symbol des Mutes wird es häufig auf verschiedenen Wappen abgebildet.

Gleichzeitig ist es aber auch hitzköpfig und aggressiv, wodurch es seinen Posten als Kurier in Galar an Krarmor verlor.

Die Hisui-Variante von Washakwil geht mit einem entsetzlichen Kampfgeschrei auf die Jagd. Auf Seen erzeugt das Pokémon Stoßwellen und greift sich dann dadurch emportreibende Beute.

