Mit diesem Code für Pokémon Go kriegst du eine neue Forschung und ein besonderes Pikachu!

Begegne in Pokémon GO einem Pikachu, das eine Kapitänsmütze trägt! 🫡



Nimm mit dem Code CAPTAINPIKACHU an einer zeitlich begrenzten Recherche teil, um die Veröffentlichung von Pokémon Horizonte: Die Serie zu feiern! 🌅 pic.twitter.com/LpY2F9zriS