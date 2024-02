Pokémon Go Mondneujahr: Hol dir jetzt dieses brandneue Pokémon!

Mondneujahr ist zurück in Pokémon Go und das Event hat ein brandneues Pokémon im Gepäck. Und zugleich kann die gesamte Community bei Mondneujahr: Entfesselte Drachen, so der volle Name des Events, zusammenarbeiten.

Das Event beginnt am Montag, den 5. Februar 2024, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 11. Februar 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das neue Event in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Mondneujahr Entfesselte Drachen Inhalt:

Mondneujahr Entfesselte Drachen: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim diesjährigen Mondneujahr-Event gibt Sen-Long sein Debüt in Pokémon Go. Und wenn ihr Glück habt, begegnet ihr auch direkt einem schillernden Sen-Long.

Näheres zu dem Neuzugang findet ihr auf dieser Seite: Pokémon Go: Sen-Long - 100 % IV und wie das Shiny aussieht.

Mondneujahr: Enfesselte Drachen – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Karpador*

Dratini*

Pottrott*

Fynx*

Algitt*

eF-eM*

Miniras

Mondneujahr: Enfesselte Drachen – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Dratini*

Knacklion*

Wablu*

Kaumalat*

Flampion*

Shardrago*

Kapuno*

Algitt*

Balgoras*

Viscora*

Tortunator*

Sen-Long*

Mondneujahr: Enfesselte Drachen – Raids

Diese Pokémon trefft ihr während des Events in Raid-Kämpfen.

Stufe Pokémon Stufe 1 Dratini*

Kapuno*

Viscora* Stufe 3 Shardrago*

Tortunator*

Sen-Long*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Sen-Long gibt sein Debüt.

Mondneujahr Entfesselte Drachen: Welche Boni gibt es?

Während des Events besteht eine höhere Chance, Glücks-Pokémon durchs Tauschen zu erhalten. Auch die Chance, Glücks-Freunde zu werden, ist erhöht.

Fangt ihr ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf, erhaltet ihr zusätzliche Bonbons.

Und Trainer ab Level 31 haben eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn sie ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangen.

Mondneujahr Entfesselte Drachen: Globale Herausforderung

Zum Mondneujahr-Event 2024 gibt es eine globale Herausforderung! Das Ziel besteht darin, weltweit zusammen 1.000.000.000 gute Würfe zu erzielen. Dadurch könnt ihr ein In-Game-Feuerwerk freischalten, aber ebenso exklusive Attacken für Entwicklungen, besondere Begegnungen mit wilden Pokémon, spezielle Raid-Gegner und mehr.

Details dazu liefern wir nach, sobald wir sie haben.

Mondneujahr Entfesselte Drachen: Befristete Forschung

Für um die 2 Euro könnt ihr euch eine befristete Forschung zum Mondneujahr-Event kaufen. Als Belohnung erhaltet ihr dafür unter anderem Sternenstaub, EP, zwei Glücks-Eier sowie Begegnungen mit Event-Pokémon.

Bedenkt, dass ihr die Aufgaben bis zum 11. Februar 2024 um 20 Uhr abschließen müsst, um die Belohnungen zu erhalten.

