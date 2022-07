Pokémon Go: Niantic ändert den Community Day im August

Niantic nimmt eine Änderung am kommenden Community Day mit Galar-Zigzachs in Pokémon Go vor.

Der Community findet im August statt und die Änderung betrifft den Bonus für Lockmodule.

Was anders wird

Bisher war vorgesehen, dass noch mehr Galar-Zigzachs rund um einen Pokéstop auftauchen, wenn Trainerinnen und Trainer ausreichend Pokémon mit einem einzelnen Lockmodul fangen.

Dieser Bonus fällt komplett weg. Stattdessen erhaltet ihr, wenn ihr ausreichend Pokémon mit einem einzelnen Lockmodul gefangen habt, einen vierfachen Bonus auf Sternenstaub beim Fangen in der Nähe dieses Pokéstops für 30 Minuten.

Bedenkt, dass dieser Bonus nicht noch auf den bereits dreifachen Sternenstaub-Bonus beim Fangen hinzuaddiert wird, der am gesamten Community Day gilt. Der vierfache Bonus ersetzt in dem Moment dann den dreifachen Bonus.

Aber: Ihr könnt dann ein Sternenstück verwenden, um den Bonus noch zu verdoppeln. Durchaus lohnenswert, wenn ihr Sternenstaub sammeln möchtet!