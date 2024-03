Pokémon Go: Pokémon Horizonte Event - Darum solltest du es nicht verpassen

Das neueste Event in Pokémon Go feiert die Veröffentlichung der neuen Zeichentrickserie Pokémon Horizonte. Und das gleich mit mehreren brandneuen Pokémon, die ihr erstmals im Spiel fangen könnt.

Dieses Event beginnt am Dienstag, den 5. März 2024, um 10 Uhr und endet am Montag, den 11. März 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das Pokémon-Horizonte-Event in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Pokémon Horizonte Inhalt:

Pokémon Horizonte: Welche Pokémon kann ich fangen?

Insgesamt vier Pokémon geben beim Pokémon-Horizonte-Event in Pokémon Go ihr Debüt.

Dazu zählt beispielsweise Knarbon, das zugleich auch seine beiden Entwicklungen Crimanzo und Azugladis mitbringen.

Darüber hinaus könnt ihr ein Pikachu mit Kapitänsmütze fangen, mit Glück auch als schillerndes Exemplar.

Mehr Infos zu Knarbon und seinen Entwicklungen findet ihr hier: Pokémon Go: Knarbon - 100 % IV und wie Shiny Crimanzo und Azugladis aussehen

Pokémon Horizonte – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Sichlor*

Nasgnet*

Felori

Krokel

Kwaks

Pamo

Pikachu mit Kapitänsmütze*

Alola-Sleima*

Tanhel*

Pokémon Horizonte – Eier

Einerseits findet ihr die üblichen Pokémon in 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern. Außerdem kann folgendes Pokémon aus ihnen schlüpfen:

Knarbon

Pokémon Horizonte – Raids

Diese Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Kapitänsmütze*

Rihorn*

Wuffels* Stufe 3 Chaneira*

Noctuh

Metagross

Pokémon Horizonte – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Pikachu mit Kapitänsmütze*

Entoron

Panzaeron*

Wuffels*

Felori

Krokel

Kwaks

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Neue Pokémon geben ihr Debüt.

Pokémon Horizonte: Welche Boni gibt es?

Während des gesamten Events erhaltet ihr doppelte Schlüpf-EP für ausgebrütete Eier. Darüber hinaus erscheinen Ballons von Team Go Rocket häufiger.

Macht ihr während des Events einen Schnappschuss, könnt ihr Charakteren und Pokémon aus Pokémon Horizonte: Die Serie begegnen.

Des Weiteren beherrscht das Pikachu mit Kapitänsmütze exklusiv die Lade-Attacke Volttackle.

