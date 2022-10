Pokémon Go: Preise im In-Game-Shop steigen noch diese Woche

Niantic reagiert auf die steigenden Preise im App Store von Apple, indem man selbst die Preise in den In-Game-Shops von Pokémon Go, Ingress und Pikmin Bloom erhöht.

Die Änderungen kommen bereits am 5. Oktober, ihr solltet euch also in dieser Woche nicht über höhere Preise in den Shops wundern.

Wo werden die Preise angepasst?

Betroffen von den Preissteigerungen sind unter anderem Territorien, in denen der Euro als Währung gilt.

"Diese Aktualisierung ist auf Änderungen der App-Store-Preisstufen zurückzuführen", teilt Niantic mit. "Wir werden ähnliche Änderungen auch auf anderen mobilen Plattformen vornehmen."

Mehr zum Thema:

Betroffen sind außerdem folgende Länder:

Chile

Ägypten

Japan

Malaysia

Pakistan

Polen

Südkorea

Schweden

Vietnam

Weiterhin heißt es: "Wir werden zwar keine unmittelbaren Maßnahmen als Reaktion auf diese Änderung ergreifen, aber wir werden ihre Auswirkungen beobachten und darüber diskutieren, wie wir mit den veränderten Bedingungen weltweit umgehen können. Wir danken euch für euer Verständnis."