Pokémon Go: So entwickelst du Venicro zu Agoyon

Venicro ist ein Pokémon vom Typ Gift und gehört zur siebten Spielgeneration. Mit Agoyon verfügt das Pokémon zudem über eine Entwicklung. Und jetzt könnt ihr es auch in Pokémon Go bekommen!

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um in Pokémon Go ein Venicro entwickeln zu können.

Venicro und Agoyon in Pokémon Go

So sieht Venicro aus.

Venicro gilt als Ultrabestie und wird in der Welt, aus der es kommt, sehr gemocht. Aus dem Grund wählt man es häufig als Partner für Reisen aus. Seine Gegner besprüht es wiederum laut lachend mit einer giftigen Flüssigkeit, die aus den Stacheln auf dem Kopf von Venicro kommt.

Die Entwicklung Agoyon bewahrt wiederum hunderte Liter dieser giftigen Flüssigkeit in seinem Körper auf. Dieses leuchtende und zugleich dickflüssige Gift verschießt die Ultrabestie aus ihren Giftstacheln.

Wie fange ich Venicro in Pokémon Go?

Venicro wurde im Jahr 2024 in Pokémon Go eingeführt. Es handelt sich um eine Ultrabestie, dementsprechend werdet ihr eher selten in Raids die Chance bekommen, es zu bekämpfen und anschließend zu fangen.

Es dürfte daher eine Weile dauern, bis ihr euch vielleicht ein paar (gute) Exemplare von Venicro gesichert habt. Wenn sich Gelegenheiten ergeben, solltet ihr sie nutzen.

Wie entwickle ich Venicro zu Agoyon?

Agoyon, die Entwicklung von Venicro.

Venicro lässt sich in Pokémon Go zu einem Agoyon weiterentwickeln. Nachfolgend verraten wir euch die Voraussetzungen dafür.

So entwickelt ihr Venicro:

Venicro zu Agoyon entwickeln: Einerseits benötigt ihr für die Entwicklung 200 Venicro-Bonbons, andererseits müsst ihr 20 Drachen-Pokémon fangen, während das jeweilige Venicro euer Kumpel ist.

Welche Attacken hat Venicro in Pokémon Go?

Die Attacken von Venicro in Pokémon Go zeigen wir euch hier im Überblick:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Gifthieb (Gift)

Pikser (Flug) Lade-Attacken Matschbombe (Gift)

Schlammwoge (Gift)

Stachelfinale (Käfer)

Viel Glück dabei, Venicro zu entwickeln!

