Pokémon Go Schlummernder Sand: Mit neuem Shiny und Pokémon-Debüts!

Ein bisschen Sommer- und Strandfeeling habt ihr mit dem neuen Event Schlummernder Sand in Pokémon Go. Dabei geben mehrere Pokémon ihr Debüt im Spiel und auch ein neues Shiny könnt ihr fangen!

Schlummernder Sand beginnt am Freitag, den 7. Juni 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Schlummernder Sand in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Schlummernder Sand Inhalt:

Schlummernder Sand: Welche Pokémon kann ich fangen?

Es gibt drei Pokémon-Debüts beim Event Schlummernder Sand in Pokémon Go. Dabei handelt es sich um neue kostümierte Pokémon. Ihr könnt Bummelz mit Visor, Muntier mit Visor und Letarking mit Visor bekommen, alle davon sind auch als Shiny verfügbar.

Darüber hinaus besteht erstmals die Chance, einem schillernden Koalelu in Pokémon Go zu begegnen.

Schlummernder Sand – Wilde Pokémon

Während dieses Events tauchen diese Pokémon verstärkt in der Wildnis auf:

Enton*

Flegmon*

Traumato*

Voltilamm*

Bummelz mit Visor*

Kommandutan*

Sankabuh

Somniam*

Koalelu*

Schlummernder Sand – Feldforschungen

Schließt ihr bestimmte Feldforschungsaufgaben während des Events ab, könnt ihr besonderen Pokémon begegnen. Bei Bummelz mit Visor und Koalelu besteht dabei eine höhere Chance als in der Wildnis, ein schillerndes Exemplar zu bekommen.

Enton*

Traumato*

Voltilamm*

Bummelz mit Visor*

Kommandutan*

Sankabuh

Koalelu*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Neue kostümierte Pokémon warten auf euch.

Schlummernder Sand: Welche Boni gibt es?

Während das Event Schlummernder Sand in Pokémon Go läuft, erhaltet ihr die doppelte Menge an Fang-EP.

Des Weiteren können euch Event-Pokémon begegnen, wenn ihr während des Events einen Schnappschuss macht.

Schlummernder Sand: Befristete Forschungen

Zu Schlummernder Sand gibt es einmal eine kostenlose und einmal eine kostenpflichtige befristete Forschung. Wobei die kostenlose Forschung eventuell auch mit Kosten verbunden ist, denn ihr benötigt Pokémon Go Plus+, um sie zu erhalten.

Bei dieser Forschung warten dann unter anderem Sternenstaub sowie Begegnungen mit Relaxo mit Schlafmütze, Bummelz mit Visor und Koalelu auf euch.

Ihr habt bis zum Freitag, den 14. Juni 2024, um 20 Uhr Zeit, diese Forschung abzuschließen und euch die Belohnungen abzuholen.

Die kostenpflichtige befristete Forschung kostet euch rund zwei bis drei Euro und belohnt euch unter anderem mit einem Koalelu-Rucksack für euren Avatar, Begegnungen mit Koalelu und Bummelz mit Visor sowie mit Sternenstaub, EP, Silbernen Sananabeeren und mehr.

Bei dieser Forschung habt ihr bis zum Event-Ende am Mittwoch, den 12. Juni 2024, um 20 Uhr Zeit, die Aufgaben abzuschließen und Belohnungen abzuholen.

Schlummernder Sand: Sammler-Herausforderung

Weiterhin erwartet euch beim Event auch eine neue Sammler-Herausforderung. Erfüllt ihr deren Aufgaben, erhaltet ihr Sternenstaub, EP und ein Koalelu als Belohnung.

