Pokémon Go: So besiegst du Mega Simsala - Beste Raid-Konter

Mega-Simsala packt jetzt in Pokémon Go sein Löffel-Set aus und ist als Mega-Entwicklung im Spiel verfügbar.

Ihr könnt dem Pokémon zeitweise in Mega-Raids in Pokémon Go begegnen und natürlich auch mit ausreichen Mega-Energie selbst die entsprechende Entwicklung auslösen.

In unserem Guide zeigen wir euch die besten Konter, mit denen ihr Mega-Simsala besiegen könnt, wenn ihr euch ihm mit anderen Trainerinnen und Trainern entgegenstellt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie besiege ich Mega-Simsala?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Mega-Simsala in Pokémon Go in die Knie zwingen:

Mega-Simsala Typ: Psycho Mega-Simsala ist schwach gegen: Geist, Unlicht, Käfer

Was ist der beste Konter gegen Mega-Simsala in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Gengar mit den Attacken Dunkelklaue und Spukball der beste Konter gegen Mega-Simsala.

Weitere effektive Konter gegen Mega-Simsala:

Trikephalo mit Biss und Wirbler

mit Biss und Wirbler Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

mit Dunkelklaue und Spukball Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Yveltal mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Hoopa (Entfesselt) mit Erstauner und Finsteraura

mit Erstauner und Finsteraura Zarude mit Biss und Finsteraura

mit Biss und Finsteraura Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

mit Standpauke und Schmarotzer Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

mit Psychoklinge und Spukball Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Garados mit Biss und Knirscher

mit Biss und Knirscher Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher

mit Biss und Knirscher Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Kramshef mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Absol mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Wie viele WP hat Mega-Simsala in Pokémon Go?

Mit den folgenden WP-Werten könnt ihr bei Mega-Simsala in Pokémon Go rechnen:

Raid-Boss-WP - 69.708 WP Perfekte WP beim Fangen - 2.577 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 3.221

Welche Attacken hat Mega-Simsala in Pokémon Go?

Mega-Simsala beherrscht in Pokémon Go die folgenden Attacken:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Psychoklinge (Psycho)

Konfusion (Psycho) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Seher (Psycho)

Fokusstoß (Kampf)

Feuerschlag (Feuer)

Alles, was wir über Mega-Simsala wissen

Simsala verfügt über eine sehr hohe Intelligenz, angeblich erinnert es sich an alles, was zwischen seiner Geburt und dem Tod passiert.

Ferner verfügt es über ebenfalls sehr starke Psycho-Kräfte, mit denen es die Löffel erschaffen haben soll, die es bei sich trägt.

Mega-Simsala kann indes mithilfe seiner seherischen Fähigkeiten gegnerische Angriffe vorausahnen und diesen dadurch ausweichen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go