Pokémon Go Stadion Aussicht: Hol dir jetzt dieses neue Shiny Pokémon!

An diesem Wochenende findet im japanischen Sendai das erste Pokémon Go Fest des Jahres 2024 statt. Analog dazu gibt es ein, kleines weltweites Event namens Stadion-Aussicht in Pokémon Go. Im Zuge dessen könnt ihr auch einem neuen Shiny Pokémon begegnen!

Stadion-Aussicht beginnt am Samstag, den 1. Juni 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 4. Juni 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Stadion-Aussicht in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Stadion-Aussicht Inhalt:

Stadion-Aussicht: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Event Stadion-Aussicht wird ein neues Shiny Pokémon eingeführt. Erstmals könnt ihr einem schillernden Emolga in der Wildnis begegnen, wenn ihr das nötige Glück habt.

Stadion-Aussicht – Wilde Pokémon

Während dieses Events tauchen diese Pokémon verstärkt in der Wildnis auf: