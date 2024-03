Pokémon Go: Welt voller Wunder - Das bringt dir die neue Spezialforschung

Mit der neuen Jahreszeit Welt voller Wunder kommt auch eine gleichnamige neue Spezialforschung zu Pokémon Go. Die soll euch wiederum über die Jahreszeit hinweg ein wenig Beschäftigung verschaffen.

Ihr könnt die Spezialforschung Welt voller Wunder vom 1. März 2024 um 10 Uhr bis 1. Juni 2024 um 9:59 Uhr bekommen. Habt ihr sie in dem Zeitraum erhalten, könnt ihr euch mit dem Abschließen der Aufgaben so viel Zeit lassen wie ihr möchtet.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über diese Spezialforschung in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Welt voller Wunder Inhalt:

Welt voller Wunder: Aufgaben und Belohnungen

Die Spezialforschung Welt voller Wunder besteht aus insgesamt fünf Schritten. Nicht alle sind von Beginn an verfügbar, der Rest wird im Laufe der Jahreszeit freigeschaltet.

Welt voller Wunder (1/5)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon 10 Pokébälle Drehe 10 Pokéstops 7 Sananabeeren Verschicke 10 Pokémon 7 Himmihbeeren Belohnungen Begegnung mit Venicro, 803 EP

Welt voller Wunder (2/5)

Aufgabe Belohnung Schließe 7 Feldforschungsaufgaben ab Begegnung mit Pionskora Gehe 10 km Begegnung Baldorfish Lande 20 gute Würfe 15 Superbälle Belohnungen 25 Venicro-Bonbons, 803 EP

Mehr folgt.

Zurück zum Pokémon Go: Welt voller Wunder Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go