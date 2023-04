Pokémon im HD-2D-Look sieht wirklich zauberhaft aus.

Den HD-2D-Look kennen wir mittlerweile aus mehreren Spielen, etwas Octopath Traveler oder Triangle Strategy. Und auch mehrere Pokémon-Remakes haben wir schon gesehen.

Aber was wäre, wenn man beides in einen Topf wirft? Ein Pokémon-Remake mit dem Look eines Triangle Strategy?

So könnte es aussehen

Auf der einen Seite sieht das vertraut aus, auf der anderen Seite wirkt es erstaunlich frisch.

3D-Pixelkünstler "Dott" hat diese Idee mithilfe der Unreal Engine 5 verwirklicht und das Resultat kann sich allemal sehen lassen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Hübsch, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich hätte schon Lust auf ein Pokémon in diesem Look. Ganz egal, ob nun als Remake oder als Ableger.

Auf dem YouTube-Kanal von Dott findet ihr noch ein paar weitere Beispiele. Was haltet ihr davon?

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten