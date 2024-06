Pokémon Karmesin und Purpur: Seltenes Pokémon kommt für wenige Tage in Raids

Ein weiteres besonderes Pokémon könnt ihr bald in Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur fangen.

Dabei handelt es sich um ein Gewaldro mit Titanen-Zeichen. Normalerweise könnt ihr Gewaldro nicht in der Paldea-Region antreffen.

Gewaldro kommt zu Pokémon Karmesin und Purpur

Erstmals könnt ihr Gewaldro in Pokémon Karmesin und Purpur ab Freitag, den 28. Juni 2024, um 2 Uhr und bis Montag, den 1. Juli 2024, um 1:59 Uhr in Tera-Raids begegnen. Das Pokémon taucht dabei in schwarzen Tera-Raid-Kristallen auf.

Eine zweite Chance habt ihr vom Freitag, den 5. Juli 2024, um 2 Uhr bis zum Montag, den 8. Juli 2024, um 1:59 Uhr.

Dieses Gewaldro verfügt über den Tera-Typ Drache und ihr könnt es euch einmal pro Spielstand fangen.

An Raid-Kämpfen könnt ihr nach dem Fangen zwar weiterhin teilnehmen und erhaltet auch Belohnungen dafür, das Pokémon selbst lässt sich aber eben nicht mehrmals fangen.

Um entsprechende Raids zu finden, müsst ihr die neuesten PokéPortal-News über die Geheimgeschenk-Funktion des Spiels empfangen.