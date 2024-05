Pokémon Karmesin und Purpur: Nächster besonderer Raid läuft schon, nächste Woche hast du noch eine Chance

Die Open-World-Rollenspiele Pokémon Karmesin und Purpur locken euch an diesem und am kommenden Wochenende wieder mit besonderen Raids.

In schwarzen Tera-Raid-Kristallen könnt ihr auf das Pokémon Sumpex treffen.

So bekommt ihr Sumpex in Pokémon in Karmesin und Purpur

Normalerweise ist Sumpex nicht in der Paldea-Region anzutreffen. Wenn ihr es also haben möchtet, solltet ihr euch am Wochenende ein paar Raids vornehmen.

Dieses besondere Sumpex verfügt über den Tera-Typ Gift und trägt außerdem das Titanen-Zeichen.

Die Raids für dieses Wochenende laufen bereits und dauern noch bis Montag, den 3. Juni 2024, um 1:59 Uhr an.

Eine zweite Gelegenheit habt ihr dann vom Freitag, den 7. Juni 2024, ab 2 Uhr bis Montag, den 10. Juni 2024, um 1:59 Uhr.

Bedenkt dabei, dass ihr Sumpex nur einmal pro Spielstand fangen könnt. Es lassen sich aber weiterhin Tera-Raids gegen Sumpex absolvieren, um dafür andere Belohnungen zu erhalten.

Um entsprechende Tera-Raid-Kristalle zu finden, müsst ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen haben, das neueste Spielupdate nutzen und in der Geheimgeschenk-Funktion die neuesten PokéPortal-News empfangen. Ihr könnt aber alternativ auch in den Spielen von Freundinnen und Freunden an Raids teilnehmen.