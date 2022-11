Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Tera Raid Events und wann sie stattfinden

Bei den neuen Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur wird es auch regelmäßig spezielle und zeitlich begrenzte Tera-Raid-Events geben, bei denen ihr euch besondere Pokémon sichern könnt.

Diese Tera-Raid-Events sind aber mitunter eine große Herausforderung in Pokémon Karmesin und Purpur, also braucht ihr womöglich die Unterstützung anderer Spielerinnen und Spieler. Unser Guide zeigt euch Termine, Pokémon und weitere Infos zu diesen Events.

Inhalt:

Liste aller aktiven Tera-Raid-Events in Pokémon Karmesin und Purpur

In diesem Abschnitt zeigen wir euch nicht nur die derzeit laufenden Tera-Raid-Events in Pokémon Karmesin und Purpur, sofern es welche gibt. Ferner präsentieren wir die Termine und Zeiträume bereits angekündigter Tera-Raid-Events, die in Zukunft stattfinden.

Hier alle aktiven und kommenden Tera-Raid-Events im Überblick:

Event Pokémon Zeitraum Evoli im Rampenlicht Evoli 25. November, 1 Uhr, bis 28. November, 0:59 Uhr Glurak Glurak mit Titanen-Zeichen* 1. Dezember, 1 Uhr, bis 5. Dezember, 0:59 Uhr

15. Dezember, 1 Uhr, bis 19. Dezember, 0:59 Uhr

*Ihr bekommt das Glurak mit Titanen-Zeichen nur, indem ihr im Event-Zeitraum mit einem schwarzen Tera-Raid-Kristall interagiert, das Pokémon besiegt und anschließend fangt. Normalerweise ist Glurak nicht in der Paldea-Region anzutreffen. Glurak mit Titanen-Zeichen verfügen über den Tera-Typ Drache.

Abgelaufene Tera-Raid-Events in Pokémon Karmesin und Purpur

Hier zeigen wir euch alle Tera-Raid-Events, die ihr bisher womöglich verpasst habt.

Event Pokémon Zeitraum - - -

Wir ergänzen unsere Liste, wenn neue Tera-Raid-Events angekündigt werden.

