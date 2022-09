Pokémon Karmesin und Purpur: Drei neue Pokémon vorgestellt - Details und Bilder

Drei brandneue Pokémon für Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur wurden vorgestellt.

Dabei handelt es sich um Pokémon, die erstmals in der Paldea-Region zu finden sind, die in Karmesin und Purpur ihr Debüt gibt.

Zwei der Pokémon sind exklusiv

Zwei dieser drei neuen Pokémon sind exklusiv, das heißt, ihr findet sie nur in jeweils einer der beiden Editionen.

Crimanzo lässt sich ausschließlich in Pokémon Karmesin fangen, während ihr Azugladis in Pokémon Purpur über den Weg lauft. Klibbe kann wiederum in beiden Spielen gefangen werden.

Hier sind weitere Details:

Crimanzo

Seine Rüstung gehörte einst einem heldenhaften Krieger und sie ist die Quelle der Energie, die es für seine Psycho-Attacken nutzt. Mit dieser Energie kontrolliert es zugleich die Feuer-Energie in seinem Körper und nutzt sie für Angriffe.

Kategorie: Feuerrüstungs-Pokémon

Typ: Feuer + Psycho

Größe: 1,5 m

Gewicht: 85,0 kg

Fähigkeit: Feuerfänger

Crimanzo

Azugladis

Auch Azugladis trägt eine Rüstung. Sie ist alt und von tiefem Groll durchdrungen, ebenso schwingt das Pokémon Flammenschwerter aus Geister-Energie. Wenn es kämpft, werden diese zu Großschwertern und erhöhen Azugladis' Stärke. Wer davon verwundet wird, verliert Lebensenergie.

Kategorie: Feuerklingen-Pokémon

Typ: Feuer + Geist

Größe: 1,6 m

Gewicht: 62,0 kg

Fähigkeit: Feuerfänger

Azugladis

Klibbe

Mithilfe seiner hervorstehenden Augen entgeht Klibbe nichts, was im Umkreis passiert. Es hängt kopfüber an Klippen und lauert so seiner Beute auf. Was aber nicht lange möglich ist, denn dabei steigt ihm das Blut in den Kopf und ihm wird schwindelig.

Kategorie: Lauer-Pokémon

Typ: Gestein

Größe: 1,3 m

Gewicht: 79,0 kg

Fähigkeit: Wutpanzer/Panzerhaut

Klibbe

Am 18. November 2022 erscheinen Pokémon Karmesin und Purpur für Nintendo Switch, ein passendes neues OLED-Modell der Nintendo Switch wird bereits Anfang November veröffentlicht.