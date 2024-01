Pokémon Karmesin und Purpur: Epilog-DLC starten und Mysteriöse Pirsifbeere bekommen - So geht’s!

Der Epilog-DLC für Pokémon Karmesin und Purpur schließt sowohl die Geschichte des Hauptspiels als auch die der beiden Erweiterungen ab.

Den Epilog in Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr dementsprechend erst spielen, wenn ihr sämtliche Hauptstorys abgeschlossen. Das heißt auch, dass ihr zwingend die beiden Erweiterungen benötigt.

Im Zuge dessen bekommt ihr auch eine Mysteriöse Pirsifbeere. Wo ihr diese findet und wie ihr den Epilog-DLC in Pokémon Karmesin und Purpur startet, zeigen wir euch nachfolgend im Guide.

Pokémon Karmesin und Purpur: Epilog-DLC starten Inhalt:

Wo startet man den Epilog-DLC in Pokémon Karmesin und Purpur?

Wer den Epilog-DLC für Pokémon Karmesin und Purpur spielen möchte, braucht dafür den Erweiterungspass. Wer ihn bisher nicht gekauft hat, muss das also vorher tun.

Der Erweiterungspass ist unter dem Namen "Der Schatz von Zone Null" im eShop der Nintendo Switch erhältlich und umfasst die beiden DLCs "Die Türkisgrüne Maske" und "Die Indigoblaue Scheibe". Denkt daran, dass ihr die zu eurem Hauptspiel passende Edition des Erweiterungspasses kauft!

Grundsätzlich müssen – unabhängig davon, ob ihr den DLC schon gekauft habt oder nicht -, zwei Voraussetzungen erfüllt sein, um den Epilog zu starten:

Schließt die Hauptstory von Pokémon Karmesin und Purpur und mindestens einmal das Große Akademieturnier ab Schließt die Hauptstorys von Die Türkisgrüne Maske und Die Indigoblaue Scheibe ab. Besorgt euch die Mysteriöse Pirsifbeere.

Ihr braucht den Erweiterungspass, um den Epilog spielen zu können.

Wo gibt es die Mysteriöse Pirsifbeere?

Letztlich schaltet ihr den Epilog-DLC durch den Erhalt der Mysteriösen Pirsifbeere frei, nachdem ihr alle anderen Voraussetzungen erfüllt habt. Das geschieht über die Geheimgeschenk-Funktion des Spiels.

Öffnet über den X-Button das Menü, geht zum Poképortal und wählt dort die Geheimgeschenk-Funktion aus. Als nächstes klickt ihr auf die Option "Per Internet empfangen". Wählt die Mysteriöse Pirsifbeere als Geschenk aus und sie sollte automatisch heruntergeladen werden. Speichert nach dem Erhalt des Geschenks am besten direkt euer Spiel.

Ein Nintendo-Switch-Online-Abo ist dafür übrigens nicht erforderlich.

Die Mysteriöse Pirsifbeere erhaltet ihr über die Geheimgeschenk-Funktion.

Habt ihr die Mysteriöse Pirsifbeere in eurem Inventar, macht ihr euch auf den Weg nach Midoriya in Kitakami. Besucht dort Momos Gemischtwaren. Sprecht nicht mit der Inhaberin, sondern interagiert mit dem Regal links von ihr.

Interagiert damit.

Ihr betrachtet eine alte Dekoration, werdet allerdings unterbrochen, denn Pepper will mit euch in eurem Haus in Cucharico sprechen. Dort beginnt schließlich der Epilog-DLC. Viel Spaß damit!

Trefft euch mit Pepper, um den Epilog zu starten.

