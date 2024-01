Pokémon Karmesin und Purpur: Infamomo fangen - So kriegt ihr das neue Pokémon!

Infamomo ist das bis dato einzige Mysteriöse Pokémon der neunten Pokémon-Generation und derzeit bekommt ihr es exklusiv über den Epilog-DLC für Pokémon Karmesin und Purpur.

Wer Infamomo in Pokémon Karmesin und Purpur fangen möchte, braucht also zwingend den Erweiterungspass, denn nur nach dem Abschluss aller drei Hauptstorys (Basisspiel + beide DLCs) könnt ihr den Epilog-DLC starten.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr Infamomo in Pokémon Karmesin und Purpur fangen könnt.

Pokémon Karmesin und Purpur: Infamomo fangen Inhalt:

Wo findet man Infamomo in Pokémon Karmesin und Purpur?

Infamomo könnt ihr gegen Ende des Epilog-DLCs in Pokémon Karmesin und Purpur fangen. Bevor ihr es fangen könnt, müsst ihr es zuerst einmal bekämpfen. Anschließend dürft ihr es eurem Pokédex hinzufügen.

Der Kampf ähnelt denen gegen die Herrscher-Pokémon im Spiel, ihr begegnet Infamomo später auf dem Gefährten-Platz.

Infamomo ist klein, aber gefährlich.

Stärken und Schwächen von Infamomo

Infamomo ist ein Pokémon vom Typ Gift und Geist, wodurch es schwach gegen Unlicht, Geist, Boden und Psycho ist.

Das Infamomo, gegen das ihr kämpft, hat Level 88 und die folgenden Attacken:

Ränkeschmied (Unlicht) – Erhöht den Spezial-Angriff um zwei Stufen.

Toxin (Gift) – Vergiftet das Ziel.

Giftkettung (Gift) – Ein starker Gift-Angriff, der das Ziel auch vergiften kann.

Spukball (Geist) – Ein starker Geist-Angriff, der auch die Spezial-Verteidigung reduzieren kann.

Beachtet die Stärken und Schwächen von Infamomo.

Infamomos Fähigkeit Giftpuppenspiel sorgt zudem dafür, dass jedes Pokémon, das von seinen Attacken vergiftet wird, auch verwirrt ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass das durchaus frustrierend sein kann, wenn ihr von beidem betroffen seid.

Durch eine getragene Pirsifbeere, die automatisch eine Vergiftung heilt, könnt ihr dem einmalig entgegenwirken. Daher solltet ihr aus euren Angriffen gegen Infamomo das Beste machen!

Der Kampf gegen Infamomo kann frustrierend sein, wenn ihr nicht aufpasst.

Des Weiteren sind die Pokémon Relaxo, Sengo und Skorgla immun gegen Vergiftungen. Bedenkt bei Skorgla, dass diese Fähigkeit versteckt ist und das Pokémon exklusiv in Pokémon Karmesin zu finden ist. Wer Purpur spielt, muss es also zuerst per Tausch erhalten. Stellt auf jeden Fall sicher, dass diese Pokémon – solltet ihr sie nutzen – mindestens eine Attacke haben, gegen die Infamomo anfällig ist.

Psycho-Attacken sind in jedem Fall eine gute Wahl, im Gegenzug solltet ihr Geist-Pokémon eher vermeiden, da Infamomo diese mit dem Spukball leicht besiegen kann.

Setzt die richtigen Pokémon gegen Infamomo ein.

Letzten Endes scheint Infamomo ein garantierter Fang zu sein, ihr könnt also einen Pokéball eurer Wahl nutzen. Vielleicht aber eher nicht den Meisterball, den ihr euch für seltenere Pokémon aufheben solltet!

Habt ihr Infamomo besiegt, könnt ihr es fangen.

Gibt es Shiny Infamomo in Pokémon Karmesin und Purpur?

Es gibt in Pokémon Karmesin und Purpur kein Shiny Infamomo. Es ist "shiny locked", ähnlich wie andere Pokémon (die Gefährten oder Blutmond-Ursaluna), kann also nicht alles schillerndes Exemplar gefangen werden.

Seht es positiv: Dadurch müsst ihr nicht ständig das Spiel in der Hoffnung neu starten, bei der nächsten Begegnung auf ein schillerndes Exemplar zu treffen!

Ähnlich wie bei den Gefährten könnt ihr auch Infamomo nicht als Shiny fangen.

Viel Erfolg beim Kampf gegen Infamomo!

