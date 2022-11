Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Pokémon vorgestellt - Das hier sind Gierspenst, Riesenzahn und Eisenrad

Kur vor der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur gibt es von offizieller Seite noch einmal eine Fülle an neuen Informationen.

Unter anderem wurden weitere neue Pokémon vorgestellt und es gibt mehr Infos zu den neuen Tera-Raids.

Drei neue Pokémon in Karmesin und Purpur

Das Pokémon Gierspenst verfügt über zwei Formen und war als Teaser bereits am Wochenende in Pokémon Go aufgetaucht.

In seiner Truhenform versteckt sich Gierspenst in einer Schatztruhe, kann sich somit aber nur langsam bewegen. In der Wanderform trägt es eine Münze auf dem Rücken und ist überall in Paldea anzutreffen.

Zwei weitere neue Pokémon sind Riesenzahn und Eisenrad. Diese stehen im Zusammenhang mit dem Karmesinbuch, das in Pokémon Karmesin auftaucht, und dem Purpurbuch, das ihr in Pokémon Purpur findet.

Im Karmesinbuch wird ein Monster namens Riesenzahn beschrieben, im Purpurbuch geht es um ein Monster namens Eisenrad.

Schwarze Kristalle in Tera-Raids

Bei eurer Reise durch Paldea könnt ihr auf schwarze Kristalle stoßen, die euch Tera-Raids absolvieren lassen, die stärker als die üblichen Raids sind. Dabei könnt ihr auch bessere Belohnungen abstauben als bei normalen Raids.

Vom 2. bis 4. Dezember und vom 16. bis 18. Dezember soll wiederum Glurak mit Titanen-Zeichen in schwarzen Tera-Raid-Kristallen auftauchen. Glurak findet ihr normalerweise nicht in der Paldea-Region und dieses hier hat sogar den Tera-Typ Drache.

Nach der Veröffentlichung sollen regelmäßig Tera-Raid-Events stattfinden, bei denen ihr häufiger gegen bestimmte Pokémon oder Pokémon mit bestimmten Typen antretet. Das erste dieser Events heißt "Evoli im Rampenlicht" und läuft vom 25. bis 27. November.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 für Nintendo Switch.