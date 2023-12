Pokémon Karmesin und Purpur: Neuer Trailer - Das hier kannst du im zweiten DLC machen

Bis zur Veröffentlichung des zweiten DLCs für Pokémon Karmesin und Purpur dauert es nicht mehr lange, jetzt gibt es einen neuen Trailer und weitere Details dazu.

"Die Indigoblaue Scheibe", so der Name der zweiten Erweiterung, wird am 14. Dezember 2023 veröffentlicht.

Was ist neu?

Eine der Neuerungen ist die Synchromaschine. Damit lässt sich "die Welt aus der Perspektive ihrer Pokémon sehen".

"Während sie mit einem ihrer Pokémon synchronisiert sind, können sie dessen Bewegung steuern und es gegen wilde Pokémon kämpfen lassen, was ihnen eine völlig neue Sichtweise ermöglicht", heißt es. "Bei dieser Maschine scheint es sich um einen Prototyp zu handeln. Spieler können sie verwenden, sobald sie einer Wissenschaftlerin in der Tera-Kuppel bei ihrer Forschung aushelfen."

Schließt ihr die Top-Vier-Challenge von Erin von den Blaubeer-Top-Vier ab, lernt euer legendäres Pokémon das Fliegen. Erst funktioniert das nur vorübergehend, aber es ist später auch permanent möglich.

Nach dem Abschluss der Geschichte im zweiten DLC begegnet ihr an der Blaubeer-Akademie einem neuen Pokémon namens Mr. Mampf. Erledigt Blaubeer-Missionen in der Tera-Kuppel und ihr erhaltet Snacks für das Pokémon, was dazu führt, dass ihr in Paldea auch auf bestimmte legendäre Pokémon aus früheren Spielen trefft.