"Hunderte Jahre": Pokémon soll so schnell nicht verschwinden

Das Pokémon-Franchise erfreut sich ungebremster Beliebtheit und das soll auch noch sehr lange so bleiben.

Für die Ewigkeit. Oder zumindest für "hunderte Jahre", sagt Takato Utsunomiya, COO von The Pokémon Company.

Nur Pokémon im Kopf

"Mein Beruf? Ich verbringe jeden Tag den ganzen Tag damit, über Pokémon nachzudenken", sagt Utsunomiya im Gespräch mit dem Guardian.

"Unser Ziel ist es, Pokémon für Hunderte von Jahren am Leben zu erhalten - und dafür zu sorgen, dass es weit über unsere Lebenszeit hinaus besteht."

Irgendwo verständlich, aber auch recht ambitioniert. In hunderten von Jahren kann jedenfalls eine Menge passieren. Und letztlich liegt es natürlich nicht an The Pokémon Company alleine, sondern daran, ob die Fans weiter am Ball bleiben und wie Pokémon in Zukunft aussieht.

"Unabhängig davon, ob wir öffentlich reagieren oder nicht, achten wir immer sehr genau auf das Feedback und die Gespräche, die in den Communitys stattfinden", ergänzt er.

"Es gibt bestimmte Aspekte, bei denen wir nicht immer zu 100 % mit dem übereinstimmen können, was Teile der Community sich wünschen und was wir anbieten wollen. Aber wir tun dies mit dem Wunsch, Pokémon für eine sehr lange Zeit am Leben zu erhalten, und ich glaube, dass die Fans und Spieler in dieser Hinsicht mit uns im Einklang sind."