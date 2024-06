Die Devolver Direct heute Nacht verpasst? Hier ist ein Überblick über alle Neuigkeiten!

Heart Machine, das Entwicklerstudio von Hyper Light Drifter, hat bei der Devolver Direct sein neuestes Spiel angekündigt.

Es heißt Possessor(s) ist ein Side-Scrolling-Actionspiel mit handgezeichneter Grafik, das in einer verwüsteten Mega-Stadt spielt und 2025 erscheinen soll.

Das passierte alles bei der Devolver Direct

Mit Luca und Rehm spielt ihr in Possessor(s) zwei Protagonisten und bestreitet Nahkämpfe mit ihnen, unter anderem mit Schwertern, Schlägern oder einer E-Gitarre.

Noch ist unklar, ob Disasterpiece wie bei Hyper Light Drifter den Soundtrack abliefert, die Musik im Trailer steht aber auf jeden Fall im Kontrast zu den schnellen Kämpfen.

Eine weitere Neuankündigung ist Tenjutsu, ein neues Spiel von Sébastien Benard, dem Designer von Dead Cells.

Es ist ein Rogue-lite, in dem ihr einen abtrünnigen Yakuza spielt, der es mit vier mächtigen Verbrechersyndikaten aufnimmt. Natürlich verkloppt ihr dabei eine Menge Schurken.

Tenjutsu soll für PC und Konsolen erscheinen, ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Tenjutsu bietet einen Retro-Pixel-Art-Stil. | Image credit: Devolver

Außerdem gab es während der Devolver Direct noch ein paar weitere Neuigkeiten. The Talos Principle 2 erhält zum Beispiel nächste Woche den DLC Road to Elysium mit neuen Rätsel und Herausforderungen. Erhältlich ist Road to Elysium ab dem 14. Juni 2024.

Für den "Thirst-Person-Shooter" The Crush House gibt es ebenfalls ein Release-Datum, er erscheint am 9. August 2024 für PC. Ihr leitet hier eure eigene Reality-TV-Show, aber hinter den Kulissen passieren finstere Dinge.

Wer möchte, kann derzeit auf Steam eine Demo davon ausprobieren.

The Crush House ist ein neuer Shooter. | Image credit: Nerial

Auch für Anger Foot gibt’s einen Release-Termin. Am 11. Juli 2024 erscheint der First-Person-Shooter für den PC. Und hier habt ihr besonders starke Beine, könnt etwa verschiedene Schuhe für unterschiedliche Effekte tragen.

Zu guter Letzt erhält Cult of the Lam am 12. August 2024 das Unholy-Alliance-Update, mit dem das Spiel um einen lokalen Koop-Modus ergänzt wird. Hier übernimmt die Mitspielerin oder der Mitspieler die Rolle einer dämonischen Ziege, die bei Kämpfen und Kult-Verwaltung aushelfen kann.