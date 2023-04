Mit PS Plus könnt ihr jetzt ein neues Spiel gratis auf PS5 und PS4 ausprobieren

Eine weitere Trial-Version ist jetzt für Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Premium verfügbar.

Dabei habt ihr die Chance, den Indie-Titel Cult of the Lamb bis zu eine Stunde lang auszuprobieren.

Passend zum neuen Update

Die Verfügbarkeit der Trial-Version fällt mit der Veröffentlichung eines neuen Updates für das Spiel zusammen.

Dieses hört auf den Namen Relics of the Old Faith und bringt neue Charaktere, Quests, Relikte, einen Fotomodus und mehr mit sich.

Aber worum geht es im Spiel überhaupt? In Cult of the Lamb spielt ihr ein besessenes Lamm. Von einem mysteriösen Fremden werdet ihr vor eurer Vernichtung bewahrt, müsst im Gegenzug aber in seinem Namen eine treue Anhängerschaft um euch versammeln.

Anders gesagt: Ihr gründet euren eigenen Kult. Also macht ihr euch den Weg, um eine treue Gemeinde aufzubauen, eure Kunde zu verbreiten und zum einzig wahren Kult zu werden.

