Shadow Warrior 3: Definitive Edition gibt's in wenigen Wochen kostenlos für alle Spielbesitzer

Es gibt Neuigkeiten zur Shadow Warrior 3: Definitive Edition. Entwickler Flying Wild Hog und Herausgeber Devolver Digital haben das große Update für den 16. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt.

Shadow Warrior 3 geht in die nächste Runde

Das ist aber noch nicht alles, denn wer bereits Shadow Warriors 3 besitzt, soll die Definitive Edition kostenlos erhalten.

Was die Definitive Edition bietet, fragt ihr? Vor allem geht es bei dieser verbesserten Version um neue Features und Leistungsoptimierungen. Es gibt einen neuen Überlebensmodus, New Game Plus sowie einen Hardcore-Modus.

Der Überlebensmodus ist nach Abschluss der Hauptgeschichte verfügbar und besteht aus drei Kampfarenen, die euch nach einer großen Herausforderung mit drei neuen Waffenskins belohnen. In New Game Plus warten zusätzliche Herausforderungen, Belohnungen und Skins auf euch.

Na ja, und der Hardcore-Modus bietet knallharte Action, bei der ihr euch wirklich anstrengen müsst. Ein weiterer Heldenmodus bietet mit fehlenden Respawns eine schwere Herausforderung, sieht durch die spektakulären Finisher aber umso cooler aus.

Auf der PS5 und der Xbox Series gibt es eine Reihe von Verbesserungen, die Spielgefühl und Perfomance angehen. Auch ein Grafikmodus mit 4K-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde sowie ein Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde ist wählbar.