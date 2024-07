PUBG Mobile Codes im Juli 2024 – Kostenlose Items, Punkte und Unknown Cash

PUBG Mobile zählt zu den beliebtesten Battle Royale Shootern für Android- und iOS-Geräte und wird seit Jahren regelmäßig mit Updates versorgt. Die Entwickler werfen auch immer wieder neue PUBG Mobile Codes unters Volk, die die Spieler mit kostenlosen Belohnungen wie Challenge-Punkte, Unknown Cash (UC), Skins, Avatar-Icons, Punkte für den PMSL-Pass und anderen Vorteilen versorgen. Es heißt aber schnell sein, denn die Promo Codes sind nur für eine begrenzte Zeit und / oder Anzahl an Einforderungen gültig, ehe sie von neuen Gutscheincodes ersetzt werden. Auf dieser Seite findet ihr eine Liste mit allen aktuellen PUBG Mobile Codes , wie ihr sie einlösen könnt und was ihr noch darüber wissen müsst.

PUBG Mobile Codes eingeben und einlösen - So geht's

Das Einlösen von PUBG Codes funktioniert mehr oder weniger so, wie man es von anderen Spielen her kennt. Ihr müsst eine entsprechende Webseite besuchen und dort eure ID, den Gutscheincode und einen Sicherheitscode eingeben und bekommt – sofern alles stimmt – eure Belohnung im Spiel zugeschickt. Es gibt in PUBG keine Fortschritts- oder Levelbegrenzung, ab der ihr Codes benützen könnt, dementsprechend funktioniert das Ganze auch bei ganz neuen Accounts. In außergewöhnlichen Fällen können Codes Beschränkungen für die Anzahl der Einlösungen, die Welt-Region oder Plattform haben. Die Details zum PUBG Code Redeem erfahrt ihr nachfolgend.

So gibt man Codes in PUBG Mobile ein:

Schritt 1: Besucht das offizielle Playerunknown's Battlegrounds Mobile Redemption Center.

Schritt 2: Gebt in der ersten Zeile eure Charakter-ID ein (auch als „UID“ bezeichnet). Weiter unten zeigen wir euch, wo ihr im Spiel eure UID finden könnt. In die zweite Zeile des PUBG Redemption Center gebt ihr einen gültigen Einlöse-Code ein und in die dritte Zeile kommt der Bestätigungs-Code, der rechts neben der Eingabezeile steht.

Schritt 3: Bestätigt eure Eingaben mit dem gelben „Einlösen“-Button (Redeem). Sofern alles stimmt, sollte ein kleines Pop-up-Fenster erscheinen, indem ihr noch einmal eure Daten mit einem Klick auf „OK“ absegnen müsst, ehe euch die Goodies gutgeschrieben werden. Gebt ihr einen falschen Code ein (achtet darauf, nicht versehentlich ein Leerzeichen einzutippen) oder ist der Code nicht mehr gültig oder hat sein Nutzungslimit erreicht, erhaltet ihr ebenfalls eine entsprechende Meldung.

Schritt 4: Habt ihr einen Code erfolgreich eingelöst, kehrt zurück ins Spiel und nehmt eure Goodies in Empfang, die euch per Ingame-Post zugestellt werden. Tippt dafür in der Lobby auf das ^-Symbol in der unteren rechten Ecke und wählt „Mail“, schon könnt ihr eure Belohnungen einsammeln. Denkt daran, dass die meisten Belohnungen nach 24 bis 29 Tagen gelöscht werden, wenn ihr sie nicht einsammelt.

Tipp: Ihr könnt mehrere Codes auf der Webseite für einen oder mehrere Accounts einlösen, müsst sie aber immer der Reihe nach abarbeiten.

So findet ihr eure Charakter-ID (UID) in PUBG Mobile heraus

Die Charakter-ID (UID) ist eine aus zehn bis zwölf Ziffern bestehende individuelle Kennnummer, die fest eurem Account zugeordnet ist. Ihr könnt sie jederzeit im Spiel einsehen, indem ihr in der Lobby / dem Startbildschirm oben links auf euer Avatar-Bild tippt, um das Daten-Menü eures Accounts zu öffnen. Im „Grundlegende Infos“-Reiter findet ihr dann über eurem Avatar-Bild eure UID.

Tipp: Mit einem Tipp auf das Dokument-Symbol direkt rechts neben eurer UID könnt ihr eure Charakter-ID direkt in den Zwischenspeicher kopieren und in der entsprechenden Zeile des PUBG Redemption Center einfügen.

Zurück zum PUBG Mobile Codes Inhaltsverzeichnis