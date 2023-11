Reverse 1999 - Alle Codes und wie ihr sie einlöst (November 2023)

Um in diesem Mobile-RPG stärker zu werden, gibt es hier alle aktuell einlösbaren Codes für Reverse 1999 von Bluepoch. Hier lest ihr alles über Codes in Reverse 1999 und wie ihr sie einlöst.

Statt Regenschirm und warmen Mantel hilft bei den Stürmen in Reverse 1999 nur die Kampfkraft. Mit Gacha-Beschwörungen holt ihr neue Figuren in euer Team und könnt neue Karten und Kombinationen nutzen. Das schöne Design, die spannende Zeitreise-Story und die rundenbasierten RPG-Kämpfe machen den Titel für Android- und iOS-Nutzer interessant.

Alle gültigen Codes für Reverse 1999

Um mehr der hilfreichen Beschwörungen durchführen zu können, helfen unsere Codes für Reverse 1999. Hier erhaltet ihr jede Menge Geschenke und andere Gratis-Items - so auch die Clear-Drop-Währung, die ihr für die Beschwörungen benötigt. Oder wie wäre es mit Ressourcen wie Dust und Sharpodonty, diei hr zum Aufleveln der Charaktere benötigt?

Aktuell gibt es drei Codes, die ihr einlösen könnt, um hilfreiche Geschenke zu erhalten, mit denen ihr die Welt retten und die Stürme überstehen könnt.

5YRBRF9 - 19.999 Dust, 19,999 Sharpodonty, 3 Fine Insight Package

- 19.999 Dust, 19,999 Sharpodonty, 3 Fine Insight Package 1999GIFT - 50 Clear Drop und 19.999 Dust

- 50 Clear Drop und 19.999 Dust ENTERTHESHOW - 60 Clear Drop, 4.000 Dust, 3.000 Sharpodonty, 2 Bottle of Pages, 5 Enlighten I

Wir halten diese Seite aktuell und geben euch jeden Monat die gültigen Codes für Reverse 1999 an die Hand. Schaut also gerne wieder hier vorbei.

So löst ihr Codes in Reverse 1999 ein

Das Einlösen der Codes in Reverse 1999 ist in wenigen einfachen Schritten erledigt. Hier ist eine Anleitung dafür:

Im grünen Kreis findet ihr das Einstellungsmenü, das ihr in Reverse 1999 wählen müsst, wenn ihr Codes einlösen wollt.

Klickt wie im Bild auf der linken Bildschirmseite auf das Symbol mit den drei horizontalen Balken

Klickt auf Einstellungen "Settings", danach auf Konto "Account"

Klickt neben "Exchange Code Reward" auf "Go"

Gebt den Code in das Feld ein und klickt "Confirm"

Sofern ihr einen aktiven Code eingegeben habt, solltet ihr die Prämien auch direkt erhalten.