Rise of Ronin: Ihr wolltet einen neuen Trailer? Hier ist er!

Koei Tecmo zeigt auf der PlayStation State of Play ein neues Gameplay-Video zu Rise of Ronin. Der PS5-Exklusivtitel erscheint am 22. März 2024.

Ein bisschen prügeln - aber mit Ehre!

Im Trailer seht ihr einige Kämpfe, in denen das Studio auch Waffen und Gagdets zur Schau stellt, die ihr nutzen könnt. Auch erfahrt ihr hier mehr über die Bakugatsu-Periode Japans, in der Rise of Ronin spielt.

Rise of Ronin könnt ihr schon jetzt vorbestellen. Davor könnt ihr euch aber noch den frischen Trailer ansehen. Ihr müsst nur ein paar Zeilen nach oben schauen.