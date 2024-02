Rise of the Ronin ist nicht nur für euch alleine: So könnt ihr gemeinsam Spaß haben

Team Ninjas PS5-Exklusivtitel Rise of the Ronin könnt ihr nicht nur alleine spielen.

Das Spiel bietet euch auch einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spielerinnen und Spieler.

Gemeinsam kämpfen, aber nicht gegeneinander

"In Rise of the Ronin kannst du dich mit bis zu drei anderen Spielern online zusammenschließen, um mit ihnen die Missionen der Haupthandlung kooperativ zu erleben", heißt es.

Es bleibt allerdings beim gemeinsamen Kämpfen, denn in PvP-Kämpfe könnt ihr euch nicht stürzen.

Um Rise of the Ronin online gemeinsam mit anderen zu spielen, benötigt ihr zudem eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft.

Abseits dessen trefft ihr im Spiel auf historische Figuren, die zu euren Verbündeten oder Feinden werden können. Als Verbündete könnt ihr sie auf Missionen mitnehmen und etwa im Kampf zwischen Charakteren wechseln.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 für die PlayStation 5.